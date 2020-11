Diega Maradone i Rocio Oliva bili su u vezi šest godina, sve dok ju on nije izbacio iz kuće koju joj je sam kupio.

Bivša nogometašica 30-godišnja Rocio Oliva bila posljednja djevojka s kojom je preminuli Diego Maradona bio u vezi, a koja je završila velikim skandalom.

Unatoč tome Olivia se od njega oprostila na društvenim mrežama, gdje je u pričama objavila nekoliko njihovih fotografija.

"Zbogom, moj Diego", napisala je uz jednu od njih na kojoj ga nježno ljubi u obraz.

Rocio se nakon tužnog događaja pojavila i na jednog argentinskoj televiziji, u čijoj je emisiji izjavila kako joj Diegova bivša supruga Claudia i drugi članovi obitelji ne dopuštaju da dođe na organizirano bdjenje, prenosi The Sun.

"Boli me što me ne puštaju unutra, time su povrijedili i Diega. Ja sam njegova posljednja partnerica, imam jednako pravo da se oprostim od njega kao i svi ostali. Ne znam zašto mi to rade, nikoga ne provociram. Diego je bio moj bivši, želim se oprostiti s njim, moram to učiniti. Želio je da budem tamo do posljednjeg daha. Samo mi znamo kakvu smo vezu i ljubav imali, koliko smo bili zaljubljeni", izjavila je u suzama.

Dodala je kako će Diega pamtiti po njegovu velikom srcu i ljubavi koju je osjećao prema životu.

Prema pisanju The Suna, par se upoznao 2012. godine, a dvije godine kasnije su se zaručili i tim povodom organizirali zabavu u jednom od luksuznih hotela u Rimu. Isprva su djelovali kao savršen par, sama Oliva bivša je profesionalna nogometašica koja je igrala za brojne argentinske klubove pa ih je to dodatno povezivalo.

No ubrzo su se u javnosti pojavile glasine o njezinoj bivšoj vezi s huliganom osuđenim zbog ubojstva navijača, s kojim je dobila i djecu, koju Diego nikada nije htio priznati. Ona ga je navodno nagovorila na estetske zahvate lica, a njihova idila prvi put je narušena kada je on fizički nasrnuo na nju jer je po njegovu mišljenju previše telefonirala, a u javnost je čak procurila i snimka sukoba.

Diego je sve opovrgnuo i pokušao ublažiti nastalu štetu tako što je tetovirao njezino ime na ruku. No problemi su se počeli nizati jedan za drugim. Javne svađe i ispadi postali su učestali, a bio ju je optužio i za krađu nakita iz njegova stana u Dubaiju. Tada je bila i uhićena, ali sve optužbe je odbacila, a slučaj je završio na sudu.

Diego ju je u prosincu 2018. godine izbacio iz kuće koju joj je bio poklonio.

Par je jednom prilikom zajedno posjetio i Hrvatsku, i to 2016. godine kada su bili gosti Davis Cupa u Zagrebu.

Diego je prije Rocio bio u braku s Claudijom Villafañe, s kojom se vjenčao 1984., a razveli su se 2004. godine. Par je u braku dobio dvije kćeri, Dalmu Nereu i Guannu Dinorah, a godine 2004. predali su papire za razvod. Kći Dalma tada je rekla da je razvod najbolja opcija za čitavu obitelj te da su njezini roditelji ostali u sjajnim odnosima. Zajedno su često putovali, a uvijek su se spremno fotografirali te su govorili da su prava obitelj, unatoč svim nesuglasicama.

S učiteljicom Veronicom Ojedom 2007. godine dobio je sina Diega Fernanda Maradonu Ojeda, a ima i 17-godišnju kćer Janu Maradona.

Diego Maradona preminuo je u 61. godini od posljedica srčanog zastoja, a ostat će zapamćen kao jedan od najboljih nogometaša svih vremena.