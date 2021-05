Dizajner Roy Halston Frowick svojim je kreacijama oduševljavao brojna poznata lica, bio je blizak s mnogim zvijezdama, no na kraju mu je presudio muškarac za kojim je izgubio glavu i zaraza fatalnim virusom.

Roy Halston Frowick, poznatiji samo kao Halston, jedan je od najvećih američkih modnih dizajnera. Tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća postao je prava zvijezda zahvaljujući podršci Lize Minelli, Andyja Warhola i Biance Jagger.

Halston je od malih nogu pokazivao interes za modu, a prve uspjehe ostvario je u Chicagu jopš sredinom 50-ih. Kada je imao 26 godina preselio se u New York, gdje je radio s Lilly Dache.

"On je vjerojatno bio najveći dizajner na svijetu. Što god je napravio bilo je magično", komentirali su onda modni novinari. Krajem 60-ih godina pokrenuo je vlastiti posao kada je otvorio butik na Manhattanu. Koketirao je s mnogim stilovima i materijalima, no osnovna premisa mu je uvijek bila jednaka.

"Poanta svega je da je ljudima udobno u onome što imaju na sebi. ako imaš lijepe noge, naravno da ćeš ih istaknuti. Moramo odustati od ideje da svi izgledamo jednako", govorio je u to vrijeme Halston. Napravio je hibridne haljine nalik košuljama, radio je haltere u raznim bojama i bio je pionir svoga doba u brojnim stilovima.

Sprijateljio se s mnogim zvijezdama tijekom karijere, a jedna od prijateljica bila je i Elizabeth Taylor. Slavne ljepotice nosile su njegove kreacije na dodjele Oscara, a šešir s njegovim potpisom nosila je i Jackie Kennedy na inauguraciji svog supruga 1961. godine.

Prijateljstvo između Andyja Warhola i Halstona rezultiralo je kreativnošću jednog i drugog umjetnika, a u intervjuima su često govorili kako se međusobno nadahnjuju te da se obožavaju družiti. Halston je bio i dio ekipe koja je redovito odlazila u Studio 54. Zanimljivo mu je bilo i na privatnom planu.

Mladog muškarca Victora Huga upoznao je 1972. godine, a par je ubrzo počeo i živjeti zajedno. Upravo Halson je uveo Huga u svijet mode, a karijeru je započeo tako da je radio u njegovom butiku. Njihova veza je pak često bila kaotična. "Mislim da je to bila prava ljubav. No, nije bila romantična i slatka, već puna turbulentnih događaja", napisao je Halstonov biograf. Halston je Victora obožavao i njihova veza je dugo funkcionirala. Hugo je čak i krao od Halstona, o čemu je on saznao tek puno kasnije. Upravo ta veza bila je početak kraja njegove karijere.

Halston se uvukao i u pakao ovisnosti, a 1973. godine je prodao svoju tvrtku za 12 milijuna dolara. Borio se i s gnjevnim ispadima koje je sve češće imao, a brojni suradnici zbog toga su odlazili od njega. HIV-om se zarazio 1980. godine, a virus se kasnije razvio u sidu. Preminuo je u dobi od 57 godina u San Franciscu.

Trenutačno se na Netflixu i prikazuje serija "Halston" koja prati najveće dane njegove slave, ali i njegov pad.

Slavnog dizajnera utjelovio je Ewan McGregor.