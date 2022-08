Tribunj: Natjecanje Look like Mišo Kovač

U Tribunju je održano natjecanje Look like Mišo Kovač na kojem je nastupilo petero imitatora koji su nastojali glasom i stasom utjeloviti legendarnog pjevača.

Mišo Kovač je jedan i jedini, no da bi mnogi željeli biti kao on, dokazali su sudionici natjecanja Look like Mišo Kovač koje se za vikend održalo u Tribunju.

Na trećem po redu ovakvom natjecanju nastupilo je petero imitatora koji su nastojali glasom i stasom utjeloviti legendarnog pjevača, a okupila se i brojna publika.

Samo jedan od natjecatelja imao je prave brkove, dok su neki potpuno preskočili Mišin zaštitni znak. Bilo je i raznoraznih perika, a interesantno je napomenuti da su ove godine nastupile i dvije djevojke.

Osim izgleda, natjecatelji su tijekom nastupa trudili oponašati i Mišine tipične pokrete na pozornici

Fotoreporteri Pxsella javljaju kako je pobjeda pripala Anti Nakiću, natjecatelju s najdužom perikom, a fotografije s ovog jedinstvenog natjecanja možete pogledati u galeriji.

Raskošni dekolte naše operne dive uzburkao je društvene mreže, a ovaj put je pokazala i druge atribute! +25

Lidija Bačić ne može se odlučiti koji joj je badić bolji, pa je raskošne obline istaknula u još jednoj mini verziji +26