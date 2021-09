Na facebooku se pojavio oglas kojim se traže dobrovoljci za golu šetnju Korzom u Rijeci.

Na društvenim je mrežama ovih dana osvanuo zanimljiv oglas kojim jedna produkcija i casting agencija traže osobe koje bi u potpunosti gole prošetale riječkim Korzom i to za potrebe snimanja igrano- dokumentarnog filma.

"Za potrebe snimanja igrano-dokumentarnog filma, tražimo nudiste isključivo s područja Rijeke ili bliže okolice. Radi se o umjetničkom performansu u kojem 15-ak potpuno golih ljudi treba prošetati Korzom. Honorar: 500 kuna, trajanje snimanja max 4 sata s pripremama (probe u odjeći)", stoji između ostalog u oglasu koji je objavljen na facebooku.

Nakon objave pojavili su se brojni komentari, a čini se da su mišljenja građana podijeljena.

"To su zaista smiješne pare za tako nešto. Tko je bio na statiranju obučen zna koliko može biti dosadno, repetativno i hladno na snimanju 4 sata (jer stojiš na mjestu dugo čekajući scenu, sjediš gdje se zatekneš, često na betonu. Pridodajmo tome manjak odjeće i stigmu (ne sram jer tko se srami neće se ni prijavit) koja proizlazi iz setanja Korzom u takvom izdanju.Honorar bi trebao biti nekoliko puta veći", "I sad će ljudi reći kako nema posla", "Za 500 kuna ne skidam se ni mužu", "Ja bih se odmah prijavila da probe nisu u odjeći. To mi je malo bezveze", "Samo da ne puše bura, hladnoća mi smeta", "Malo je to plaćeno za paradiranje po Korzu", "Ma ne bi ni za cijeli svijet gola hodala", neki su od komentara.