Dylan McDermott ostao je bez majke kada je imao samo pet godina, a godinama kasnije učinio je sve da otkrije istinu o njezinoj strašnoj smrti.

Američki glumac Dylan McDermott ostvario je dugu i uspješnu karijeru, a najpoznatiju ulogu odigrao je u seriji "Zakon i red", u kojoj je kao detektiv riješio brojne zločine i misterije, no onaj najveći uspio je riješiti i u svom privatnom životu.

Naime, danas 59-godišnji Dylan riješio je misterij ubojstva vlastite majke Diane i to 45 godina nakon što se nasilni zločin dogodio. Diane McDermott smrtno je stradala od prostrelne rane u veljači 1967. godine, kada je Dylan imao samo pet godina i u istrazi je bio ključni svjedok, iako pucnjavu zapravo i nije vidio.

Dyaln je čuo viku i pucanj kada se nalazio u dvorištu obiteljske kuće, iz koje ga je tada bio izbacio majčin dečko, inače poznati gangster i ovisniko heroinu John Sponza. Policija i hitna pomoć stigli su brzo na mjesto događa, ali nažalost njegovoj majci više nije bilo pomoći. Čak četiri desetljeća smrt Diane McDermott vodio se kao nesretan slučaj, međutim 2011. godine Dylan je od policije zatražio da se istraga ponovno pokrene.

Isprva ponovno istraživanje omela je činjenica da su svi službeni dosjei i fotografije iz tog vremena bili izgubljeni ili su nestali, a glavni osumnjičeni nije mogao biti ponovno ispitan jer je pronađen mrtav 1972. godine u prtljažniku parkiranog automobila pokraj jedne trgovine u Massachusettsu.

Međutim, ponovnim ispitivanjem zaštićenih svjedoka i pregladavanjem isječaka iz medija, policijski detektivi počeli su polako otkrivati misterij i došli su do zaključka kako je Sponza bio ubojica. Ono što je najšokantnije, došli su do spoznaje da je policija svojevremeno zataškala njegovu umiješanost u zločin i obznanila da je sve bio nesretan slučaj.

Izvori s kojima su razgovarali otkrili su im da je Sponzin otac bio čuvar u zatvoru New Haven i da je nekoliko puta bio izvlačio sina iz nevolja, a drugi je izvor otkrio i kako je on bio policijski doušnik. Isprva je tvrdio kako je čistio pištolj dok je Diana pripremala večeru, a zatim je vodećem istražitelju rekao da je počinila samoubojstvo. No ona je bila dešnjakinja, a smrtonosna rana nalazila joj se na lijevo strani potiljka, pa je zapravo bilo nemoguće da je sama sebi oduzela život.

Policijski nadzornik Michael Gugliotti koji je kasnije radio na slučaju bio je šokiran zlostavljanjem koje je Dylanova obitelj godinama trpila.

"Sponza je policiji rekao da se obitelj rijetko svađala, ali svi s kojima se razgovaralo, uključujući i Dylana koji je tada imao pet godina, sjećali su se vrlo nasilnih svađa. Dylan se jako dobro sjećao kako ga je udario pištoljem, ali i uperio oružje u njega. Vjerojatno je zbog toga bi i traumatiziran," izjavio je.

Policija je kasnije za medije otkrila razlog zašto je Dylan nakon toliko godina želio istražiti ponovno majčinu smrt.

"Da bih preživio i dospio ovdje gdje je danas, morao je taj trenutak zakopati duboko u sebe. Rekao je da je tek nedavno došao do točke kada može kroz sve ponovno prolaziti", potvrdili su bili za medije iz policije.

Inače, Dylan je za majčinu smrt saznao tek godinu dana kasnije jer ga je baka Avis Marino htjela poštediti tragedije.