Tragična smrt mlade pjevačice i glumice Aaliyah koja je tada bila na vrhuncu slave potresla je svijet prije dvadeset godina.

Američka pjevačica i glumica Aaliyah živjela je punim plućima, bila na vrhuncu svoje karijere s milijunima obožavatelja diljem svijeta koji su joj se divili zbog talenta, ali i ljepote. No sve je nažalost prekinuto 25. kolovoza 2001. godine u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći u kojoj je miljenica publike izgubila života.

Tada 22-godišnja Aaliyah bila je upravo završila snimanje svog posljednjeg glazbenog spota na Bahamima za singl "Rock the Boat" i vraćala se kući u SAD, ali zrakopolov kojim su ona i njezina ekipa putovali imao je znatno više prtljage i opreme nego što je bilo dopušteno, a i putnika više nego je smio prevoziti. Osim nje živote je izgubilo osmero članova njezina tima i to samo 60 metara od mjesta na kojem su uzletjeli.

Rezultati istrage nesreće pokazali su da je pilot lažirao potrebne certifikate kako bi dobio dozvolu za let, a utvrđeno je i da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem opijata i alkohola, ali i da su na put krenuli dan ranije nego je to bilo planirano.

"Ta četiri dana bila su svima predivna. Radili smo svi zajedno kao obitelj, a subota je bila zadnji dan snimanja i bio je jedan od najboljih u cijeloj mojoj karijeri. Osjećali smo se posebno zbog nečega, kao da zaista pripadamo u njezinu pjesmu", izjavio je jednom prilikom redatelj spota Hype Williams.

Njezin posljednji ispraćaj bio je zamišljen kao privatna ceremonija, no okupilo se čak 800 ljudi koji su se htjeli oprostiti od nje među kojima su bile i brojne slavne zvijezde poput njezine prijateljice Missy Elliott, Gladys King, Lil Kim, Timbalanda i Seana Combsa.

Aaliyah je u nasljeđe ostavila brojne glazbene hitove poput "If Your Girl Only Knew", "Hot like Fire" i "4 Page Letter" i svoje najuspješnije albume "Age Ain't Nothing but a Number", "One in a Million" i "Aaliyah". Ostat će zapamćena kao jedna od najuspješnijih R&B umjetnica svih vremena, kao i po glavnoj ulozi u filmu "Romeo mora umrijeti".