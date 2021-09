Sin Paula Newmana, Scott Newman preminuo je u dobi od samo 28 godina nakon slučajno predoziranja alkoholom i lijekovima.

Scott Newman bio je najstariji i jedini sin legendarnog glumca Paula Newmana, a koji je iznenada preminuo u dobi od samo 28 godina zbog slučajne i nesmotrene pogreške.

Scott je preminuo 1978. godine od slučajnog predoziranja alkoholom i sredstvima za smirenje u sobi jednog hotela u Los Angelesu. Ranije je bio doživio nesreću s motociklom i uzimao je lijekove kako bi ublažio bolove, što se u kombinaciji s alkoholom pokazalo kobnim.

Njegov otac Paul ostao je nakon toga slomljena srca i ubrzo je osnovao Centar Scott Newman koji se zalaže za zaustavljanje zlouporabe droge.

"Puno je toga naučio iz stvari koje su mu se dogodile u životu, pogotovo iz gubitka sina. To ga je učinilo najposebnijim čovjekom kojeg sam upoznala", izjavila je glumica Sally Field koja je s Paulom glumila u filmu "Absence of Malice" 1981. godine.

Paul je Scotta dobio u braku s prvom ženom Jackie Witte, a uz njega ima dvije kćeri Susan i Stephanie. Scott je inače bio tek dječak kada se njegov otac iz New Yorka preselio u Kaliforniju zbog posla. Do 1958. godine njegovi su se roditelji razveli, a Paul je započeo vezu s glumicom Joanne Woodward, a prema pisanju Daily Maila njegovoj je djeci to jako smetalo i osjećali su se izopaćeno.

Scott se kasnije odao drogama i alkoholu, pohađao je skupe privatne škole, a iz nekih je bio izbačen zbog lošeg vladanja. U 60-ima je odlučio napustiti fakultet i počeo je raditi kao kaskader u očevim filmovima. Zahvljajući njemu dobio je i pravu filmsku ulogu u filmu "The Great Waldo Pepper" u kojem se pojavio uz Roberta Redforda.

No s vremenom je počeo sve više piti, a policija ga je uhitila zbog prekršaja povezanih s alkoholom, ali i napada na jednog službenika.

Paul je prije svoje smrti 2008. godine priznao da je pogriješio u odgoju svoje djece i da si Scottovu tragediju nikada neće moći oprostiti.

"Ne možete ništa reći zbog čega bih se osjećao manje krivim u vezi Scotta. Krivnja će biti uz mene sve dok sam živ", izjavio je za Hotchner.