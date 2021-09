Grace od Monaca preminula je od posljedica izljeva krvi u mozak prije 39 godina.

Smrt nikad prežaljene princeze Grace od Monaca potresla je svijet prije 38 godina, a njezinom se liku i djelu i dan danas dive generacije žena diljem svijeta.

Grace koja je postala princeza nakon udaje za princa Rainiera od Monaca, doživjela je moždani udar vozeći se prema kući, a s njom je u automobilu bila i tada 17-godišnja kćer Stephanie. Grace je usred udara izgubila kontrolu nad vozilom koje se strovalilo niz strmu liticu 13. rujna 1982. godine, a preminula je dan kasnije od posljedica izljeva krvi u mozak.

Stephanie je preživjela nesreću s potresom mozga i prijelomom kralješka, a o majčinoj je smrti prije nekoliko godina progovorila u intervjuu za Point de Vue.

"Nakon što sam svladala bijes, u meni se pojavio osjećaj nepravde, smatrala sam da sam i ja trebala umrijeti. No kasnije sam shvatila da ako sam već ostala živa, to se dogodilo s razlogom i da moram pronaći svoje mjesto na ovom svijetu", izjavila je.

Princeza Grace rođena je 12. studenog 1929. godine u Philadelphiji kao Grace Patricia Kelly , a s 22 godine pojavila se kao glumica u svom prvom filmu "Fourteen Hours". Najpoznatija je bila po ulogama u filmovima redatelja Alfreda Hitchcocka kao što su "Dial M for Murder" i "Rear Window". Bila je nagrađena i Oscarom i to za ulogu u filmu "The Country Girl".

Za princa Rainera udala se 1956. godine i odustala je od glumačke karijere. Od prvog je dana bila cijenjena zbog elegantnog stila i ponašanja, a s princom je osim Stephanie dobila i kćer Caroline te sina Alberta.

Albert je danas i sam princ, odnosno vladajući poglavar Monaca, a i sam je jednom prilikom progovorio o vremenima nakon majčine smrti.

"Trebalo je proći puno vremena, oporavljate se zahvaljući ostalim članovima obitelji, prijateljima i dragim ljudima koji vam pružaju utjehu. Također je potrebno nekoliko godina da se pomirite s tim stvarno", izjavio je za magazin People 2017. godine.

Dodao je i kako se njegov otac, koji je preminuo 2005. godine, nikada zapravo nije oporavio od Graceine smrti.

"Duboko ga je to pogodilo i više nije bio isti čovjek kao prije nesreće", zaključio je Albert.