Sharon Tate brutalno je ubijena 1969. godine u svom domu koji je dijelila sa suprugom Romanom Polanskim.

Sharon Tate je bila lijepa 23-godišnja američka starleta koja je osvojila srce deset godina starijeg slavnog redatelja Romana Polanskog i koji nije mogao odoljeti da se ne zaljubi u nju, no njihova je priča završila na najtragičniji mogući način.

Sharon je kao mlada djevojka pokušavala ostvariti glumačku karijeru u Hollywoodu, što joj je konačno uspjelo 1962. godine kada je potpisala ugovor s talentiranim producentom i agentom Martinom Ransohoffom koji je u to vrijeme producirao seriju "The Beverly Hillbillies". Ona je u njoj dobila ulogu tajnice i usidjelice Jane Hathaway, ali glumački talent nije uspjela pokazati, baš kao i svoj zaštitni znak - dugu plavu kosu koju je morala sakriti ispod tamne kratke perike.

No zaradila je dovoljno novaca da krene na satove plesa, bontona i fitnesa pa je tri godine kasnije izabrana za značajniju ulogu u filmu "Eye of the Devil" koji se snimao u Italiji i Velikoj Britaniji, a u kojem je glumila s filmskim legendama Davidom Nivenom i Deborah Kerr.

U to je vrijeme bila u ljubavnoj vezi s proslavljenim frizerom Jayjom Sebringom, no njezina sljedeća uloga označila je prekretnicu u profesionalnom, ali i privatnom životu.

Snimanje ju je ponovno odvelo u Europu i to na set filma "The Fearless Vampire Killers" na kojem je radio i Roman. Ljubav između njih nije se rodila na prvi pogled, a on nije bio ni impresioniran njezinim glumačkim sposobnostima. Međutim, s vremenom je pao na njezinu ljepotu i počeo ju je proganjati, iako je u to vrijeme izlazio s glumicom Jill St. John.

Sharon je konačno pristala provesti jedno popodne s njim u hotelskoj sobi, gdje su vodili ljubav, a nakon toga sve ostalo je postalo povijest. Prekinula je vezu s Jayjem s kojim je ostala u prijateljskim odnosima, a on se čak sprijateljio i s Romanom. No, redatelj se nikako nije mogao odreći svoje titule zavodnika i ženskaroša pa čak i nakon što su se vjenčali 1968. godine, a samo godinu i pol nakon toga Sharon je brutalno ubijena.

Stravično ubojstvo koje šokiralo Hollywood i svijet dogodilo se 9. kolovoza 1969. godine. Poznatu glumicu i nekoliko njezinih prijatelja u njezinoj vili koju je dijelila sa suprugom, redateljem Romanom Polanskim, ubili su članovi kulta Charlesa Mansona

Ubojice su žrtve usmrtile brojnim ubodima noža, a Sharon koja je tada bila u osmom mjesecu trudnoće zadobila ih je čak 16. Nakon toga njezinom krvlju ubojice su ispisale riječ "svinja" na ulaznim vratima. Tijela je drugo jutro pronašla spremačica.

Roman je dane sa Sharon kasnije opisivao kao najboljima u životu, iako su mnogi tvrdili da je njihov odnos bio daleko od idealnog jer je on jednostavno bio opsjednut orgijama i raskalašenim načinom života, ali i da ju je poprilično kontrolirao.

"Govorio joj je kako da se oblači, kako da se šminka, što želi od nje, a što ne želi. U potpunosti je upravljao njezinim životom", rekla je glumičina bliska prijateljica jednom prilikom, a potvrdila je i kako je glumica do tada imala težak život te velikih problema sa samopouzdanjem.