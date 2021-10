Tanja Savić navodno je ovo ljeto imala ljubavnu aferu s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem.

Mediji u regiji ne prestaju izvještavati o navodnoj ljubavnoj aferi folk-pjevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, o čemu se on još nije službeno oglasio, a ona pak to nije htjela demantirati niti puno komentirati.

Draška je zbog toga navodno ostavila i djevojka Kristina Beronja, dok je Tanja škrta na odavanju bilo kakvih dodatnih informacija.

"Ne želim ništa komentirati. Ne bih, ništa. Ne bih ni demantirala. Meni je to sve smiješno. Nemam komentara, mislim da je to najpametnije. Ako bilo što izjavim, opet će to biti, znate ono", izjavila je za novu.rs Tanja.

Tanja se na glazbenoj sceni proslavila 2004. godina nakon sudjelovanja u prvoj sezoni showa "Zvezde Granda", nakon čega je objavila četiri uspješna albuma.

2011. godine udala se za srpsko-australskog poduzetnika Dušana Jovančevića s kojim je dobila dva sina, a njihov odnos postao je turbulentan i vodili su tešku borbu za skrbništvo. Sve je počelo kada je Dušan odveo sinove u Australiju bez njezinog znanja, nakon čega je donijela odluku o razvodu.

"U redu je razvesti se. U redu je prekinuti. U redu je krenuti iz početka. U redu je nastaviti dalje sa životom. U redu je reći ne. U redu je biti sama. Ono što nije u redu je ostajati tamo gdje nisi sretna, cjenjena i poštovana. To nije u redu prema sebi“, napisala je Tanja svojevremeno na društvenim mrežama.

Godinu dana bilo joj je potrebno da sinove vrati kući u Srbiju, a to joj je konačno uspjelo u ljeto ove godine.

"Želim im sretan put, da ih Bog čuva, da su mi samo živi i zdravi. Volim ih sve troje više nego išta i da budemo svi zajedno što prije, kao što bi trebalo. Toliko od mene hvala. Pozdrav! Nemam više što da doda", rekao je tada Dušan za Kurir.

A on se oglasio i na temu Tanjine afere s Draškom.

"U vezi s našim brakom morate sve pitati Tanju. Njoj želim samo puno sreće, uspjeh, ljubav i zdravlje", zaključio je Dušan za kojeg je Tanja i dalje zakonski udana.