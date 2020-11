Australska manekenka i misica Tegan Martin na crvenom tepihu dodjele nagrada ARIA Awards u Sidneyu jedva je na sebi zadržala kombinezon s dubokim dekolteom.

Australska manekenka i Miss Universe Australije 2014. godine Tegan Martin odabrala je jako rizičan outfit za dodjelu nagrada ARIA Awards koja se u srijedu održala u Sidneyu.

Atraktivna 28-godišnjakinja na dodjeli se pojavila u dvobojnom kombinezonu s dubokim dekolteom koji joj je umalo skliznuo dok je šetala crvenim tepihom, prenosi Daily Mail.

No misica se nije dala omesti te je, unatoč problemima s odjećom, samouvjereno i nasmiješeno pozirala fotografima.

A iako joj je prouzročio probleme, izazovni kombinezon sa srebrnim nitima na gornjem dijelu istaknuo je njezinu vitku figuru koja, kako se Tegan ranije ove godine požalila, više baš i nije tako poželjna u manekenskom svijetu.

Naime, kako je otkrila u intervjuu za The Daily Telegraph u ožujku, zbog vitkosti sve rjeđe dobiva manekenske gaže, a dosta ju je klijenata odbilo jer nema dovoljno izražene obline.

"Takvi trenutci su me naučili da se ne možeš uvijek svima svidjeti i to je ok", izjavila je tada Tegan no dodala je i kako joj je drago što se manekenska industrija mijenja i što je era izgladnjelih mršavica napokon gotova.

Tegan se na natjecanju Miss Universe koje je 2014. godine održano u Floridi osvojila 9. mjesto.