Tamara Francesconi snimljena je na jezeru Como u pomalo nezgodnoj situaciji.

Južnoafrička manekenka Tamara Francesconi našla se u problemima u luci na jezeru Comu i to zahvaljujući minijaturnoj haljinici koju je obukla, a ni visoke potpetice nisu joj tog dana išle u prilog.

25-godišnju Tamaru, koja je nedavno prekinula vezu s devet godina starijim glumcem Edom Westwickom, paparazzi su uhvatili u trenutku kada joj je vjetar nezgodno podigao haljinu u zrak i otkrio joj donje rublje. Drvenim molom je šetala u visokim potpeticama no čini se kako joj je i to predstavljalo problem, pa se nešto kasnije izula i hodala bosa.

Ova ljepotica je na radost svojih muških obožavatelja ponovno sama nakon što su ona i Ed prekinuli vezu nakon dvije godine, nakon čega mu ona putem društvenim mreža ne prestaje pokazivati bez čega je ostao. Prema pisanju stranih medija za prekid je ona zaslužna, a zasad to javno nije htjela komentirati.

Zajedno su bili od listopada 2019. godine i to nakon što joj se glumac iz hit-serije "Tračerica" javio putem društvenih mreža i pozvao da izađe s njim.

Ed joj je tada priredio pravo iznenađenje i odveo ju u utočište leptira u Mayfairu, nakon čega su cijeli dan proveli u zajedničkom istraživanju Londona.

"Ispričat ću vam kako je naša veza počela jer me to svi najčešće pitate, a to je i jedan od razloga zbog kojih me mnogi od vas prate. Poslao mi je poruku na Instagramu i kada sam vidjela tko mi piše, umalo sam pala u nesvijest. Neko smo vrijeme čavrljali, a onda me pitao bih li izašla s njim. Pretpostavljala sam da će me izvesti na večeru, ali umjesto toga me odveo u utočište leptira Mayfair, nakon toga smo cijeli dan zajedno istraživali London, a sve ostalo je povijest", pričala je nekad Tamara.