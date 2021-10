George Clooney i Talia Balsam vjenčali su se 1989. godine, a u braku su proveli tek tri godine.

George i Amal Clooney već su godinama među omiljenim holivudskim bračnim parovima i to nakon što je on 20 godina nosio titulu najpoželjnijeg neženje, no malo tko se sjeća da je prije toga već bio u jednom braku.

Georgeova prva supruga bila je glumica Talia Balsam i to od 1989. do 1992. godine kada je on tek bio na početku svoje glumačke karijere.

Njihova je veza započela brzo nakon što je George prekinuo s kolegicom Kelly Preston, a vjenčali su se u Las Vegasu. Bili su par kratko i 1984. godine, a kada su se ponovno sreli, nisu duljili previše te su brzo stali pred oltar. Talia je u to vrijeme imala 30, a George 28 godina.

"Imao sam 28 godina, a u Kentuckyju kada si toliko star moraš pred oltar. Znaš točno već i kako bi brak morao izgledati. Ipak, naš brak nije bio ni blizu toga. Trebali smo raditi na braku, a meni se to nije dalo te sam otišao. Možda sam bio i prestrašen, a možda nisam bio spreman vjenčati se. Za sve sam ja bio kriv", priznao je Clooney kasnije.

Nakon razvoda isticao je kako se nikada više neće vjenčati, no onda se ipak predomislio i to kada je upoznao Amal.

"George je i dalje šarmantan, dobro ga znam. Vjerojatno nisam bila za brak u to vrijeme i dosta je stvari pošlo krivo", komentirala je njegova prva supruga Talia u jednom on intervjua.

Talia je od 1998. godine u sretnom braku s glumcem Johnom Slatteryjem, s kojim ima sina Harryja.