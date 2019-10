Da slavni i bogati vole partijati i uživati u raskošnim zabavama nije tajna, no sada su otkriveni sočni detalji s jednog karipskog otoka koji je ugostio mnoge poznate face, uključujući i britansku princezu Margaret.

Svijet luksuza i raskoši u kojem uživaju slavne osobe nerijetko ima svoju cijenu, a to je pomanjkanje privatnosti. Kada bi zidovi zdanja u kojima su se održavale njihove razuzdane zabave mogli progovoriti, tabloidi bi imali što pisati danima.

Upravo takvo jedno mjesto je i karipski otočić koji je svojom ljepotom oduševio i britansku princezu Margaret, Micka Jaggera, ali i vojvotkinju i vojvodu od Cambridgea. Taj tropski raj već desetljećima poznatim facama služi kao utočište od paparazza, u kojem mogu raditi što žele bez straha od fotografiranja. Njihove tajne čuva samo bijeli pijesak. Ili je barem tako do sad bilo.

Naime, najbolja prijateljica i vjerna pratilja princeze Margaret, sestre kraljice Elizabete, lady Ann odlučila je po prvi puta podijeliti svoja sjećanja na razuzdana ljetovanja na otoku te odati neke od strogo čuvanih kraljevskih tajna.

Karipski otočić Mustique 1958. godine kupio je lord Glenconner, suprug lady Ann, za simboličnih 45.000 funti, a da na njega nije niti kročio. Otočić tada nije imao ni struju niti vodu, a na njemu nitko nije živio. Prodavao se već pet godina, no kupac se nije pojavljivao pa mu je i cijena znatno pala. Lady Ann priznaje da je, kada joj je suprug rekao da je kupio otok, rekla da je potpuno poludio.

No, lord Glenconner je imao velike planove - napravit će od Mustiquea najslavniji otok hedonizma na svijetu. I sudeći prema svemu, itekako mu je uspjelo.

Jedna od prvih gošći na otoku bila je princeza Margaret, koja je bila poznata po svojoj ljubavi prema luksuzu, raskoši, ludim zabavama i muškarcima. Kada se Margaret udala za fotografa Tonyja Armstronga-Jonesa, 1960. uputili su se na šestomjesečnu turu Karibima, a na njihovom planu putovanja našao se i Mustique.

Lady Ann prsijetila se kako je otok bio pravi raj u kojem su svi mogli uživati točno onako kako su željeli. Princeza Margaret je obožavala provocirati noseći jednodijelne kupaće kostime koji bi bili prozirni kada bi se smočili, a nije se libila ni kupati potpuno gola.

Princeza je toliko zavoljela Mustique da mu se vraćala trideset godina za redom, a na kraju je kupila i komadić zemlje na njemu. Princezin suprug osudio ju je zbog slobodnog ponašanja pa se više nikada nije vratio na Karibe. Ipak, ona je nastavila dolaziti i uživati.

Šetala je u muškim košuljama i gaćicama, a 1972. je sagradila i svoju privatnu vilu kako bi joj boravak bio što ugodniji.

Nisu se kraljevski supružnici posvadili samo oko otoka već i oko mnogih afera. Naime, i Tony i Margaret bili su skloni imati ljubavnike i ljubavnice pa je na kraju njihov brak i propao. Navodno je upravo na Karibima princeza bez zadrške uživala u drugim muškarcima.

Krajem 1970-ih i princ Philip i kraljica Elizabeta odlučili su posjetiti taj rajski otok na kojem Margaret toliko uživa. Unatoč lošem startu, jer Philip nije odobravao ponašanje princeze, na kraju su i oni otišli zaljubljeni u Karibe i najavili svoj povratak.

Uskoro se vijest o otočiću proširila, a počele su se organizirati i nevjerojatno skupe zabave. Neki od ludih provoda stajali su više od 5000 funti, a na njih bi bili pozivani samo najveći uglednici i zvijezde tadašnjice.

Osamdesetih godina Mustique je polako prestajao biti oaza kraljevske obitelji. Pretvorio se u ludu party zonu za zvijezde poput Davida Bowieja, Bryana Ferryja i Bryana Adamsa, a kada je Mick Jagger na njemu kupio kuću - više ništa nije bilo isto. Plaže su preplavile starlete i ljepotice, zvijezde su kupovale privatne plaže i otočić se našao rastrgan između velikih zvijezda.

To se nije do danas promijenilo pa Mustique i dalje ugošćuje slavna imena. Da je ostao omiljena destinacija kraljevske obitelji dokazuje i činjenica da Kate Middleton i princ William tamo vode svoje troje djece na ljetne praznike, a iako više ne mogu uživati u onoliko intime kao što je to bio slučaj prošlog stoljeća, otok ih svejedno obori s nogu svakog puta.