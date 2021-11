Arnold Schwarzenegger dobio je sina Josepha sa svojom kućnom pomoćnicom Mildred Baena, a cijeli svijet je za to saznao tek 14 godina kasnije.

Afera holivudskog glumca i snagatora Arnolda Schwarzeneggera i njegove kućne pomoćnice Mildred Baena, ostala je zapamćena kao jedna od najšokantnijih u svijetu slavnih, a o njoj se godinama kasnije pričalo kada su detalji javno isplivali.

Sve je izašlo na vidjelo 14 godina kasnije, točnije 2011. godine kada je Los Angeles Times objavio detalje njihove afere koja se odvijala tijekom 90-ih i vijest da Arnold ima vanbračnog sina Josepha kojeg je tajio više od desetljeća, pa je, naravno, skandal kao takav šokirao javnost.

Zbog toga je glumčev ugled uzornog obiteljskog čovjeka bio strašno narušen, a njegova supruga Maria Shriver odselila se iz obiteljske kuće i ubrzo je podnijela zahtjev za razvod.

Danas je od toga prošlo gotovo deset godina, a situacija se od znatno za sve promijenila, no od samog početka Arnold je otvoreno govorio o svojim pogreškama. Priznao je tako da je namjerno i svjesno započeo aferu sa svojom domaćicom, dobro znajući da je to i neetično i nelojalno te da je ona bila trudna s Josephom u isto vrijeme kada su on i Maria čekali svoje četvrto dijete.

Tvrdi i da je za svog izvanbračnog sina saznao godinama kasnije, kada je dječaku bilo osam godina, te da je nije znao da mu je Joseph sin sve dok nije počeo primjećivati sve očigledniju fizičku sličnost. Stoga je odlučio priznati svoje pogreške i javno je izjavio kako mu je razvod s Marijom najniža točka u životu koju je dosegao.

"Imao sam osobnih neuspjeha, ali ovo je, bez ikakve sumnje, bio najveći neuspjeh. Bez ikakve sumnje. Ne samo neuspjeh, već se osjećate kao: ‘Ja sam kriv za to. Ja sam bio taj koji sam zeznuo." I ne možeš upirati prstom u bilo koga drugog", izjavio je glumac u The Howard Stern Showu.

Otkrio je i da su on i Maria isprobali terapiju dok su prolazili kroz razvod te da mu je bilo teško jer je znao da je kriv.

“Znam da sam zeznuo stvar. Ne moram prolaziti ništa nikome objašnjavati. Ispričao sam se Mariji. Ispričao sam se djeci", izjavio je.

Iako su stvari na početku skandala krenule u pogrešnom pravcu , Arnold je ipak odlučio sve napraviti kako bi izgradio očinski odnos s Josephom.

"Joseph je sjajan i potpuno razumije situaciju. Dakle, za njega je to vrlo teška situacija, kao i za moju drugu djecu, za cijelu obitelj. Bilo je teško svima. Ali dogodilo se i sada to moramo prihvatiti, zar ne?", izjavio je Arnold.

Pošto mu je majka radila kao kućna pomoćnica u Arnoldovoj vili, Joseph je praktički odrastao uz oca i polubraću, a nakon što se pokazalo da je doista Arnoldov sin, zvijezda "Terminatora" preuzela je punu financijsku odgovornost i nastavila ga uzdržavati. Čak je njemu i Mildred kupio kuću s četiri spavaće sobe i bazenom.

Uz to često se zajedno druže i često se zajedno pojavljuju u javnosti, te objavljuju fotografije na društvenim mrežama. Arnold je upoznao i djevojku svog sina, ne propušta njegove proslave rođendana i prisustvovao je njegovoj promociji, a njegovi obožavatelji posebno su oduševljeni njihovim zajedničkim fotografijama iz teretane.

Joseph se ovih dana pohvalio i da je krenuo stopama svog oca i da na Havajima snima film "Lava". Iskoristio je priliku i da pokaže svoju impresivnu građu i ne krije koliko je uzbuđen što kreće stopama slavnog oca, a njegovi su ga pratitelji odmah usporedili s Arnoldom.

"To su Arnoldovi geni", "Odlično", "Kralj džungle", Isti otac", "Mislio sam da snimaš Conana mlađeg", "Je li ovo maleni Arnold", "Nalikuje na Arnoldov film Predator", "Pokupio si nešto Arniejevih gena", "Pa ti si očeva slika i prilika", zaključili su njegovi obožavatelji.

Mišićavi Ukrajinac zaludio je Hrvatice, neki muževi poduzeli su drastične korake: "Meni čudno što joj je, tri minute ništa ne priča" +30

Djevojka iz Drniša čije će ime svi zapamtiti, već joj prognoziraju svjetsku slavu: "Ovo je bolje od originala, savršenstvo!" +25