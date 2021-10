Duo t.A.T.u. vraća se na scenu sljedeće godine, a djevojke za koje su svi bili uvjereni da su par pomirile su se nakon što nekoliko godina nisu razgovarale.

Lena Katina i Julia Volkova, poznatije kao duo t.A.T.u., potvrdile su da se sljedeće godine zajedno vraćaju na pozornicu. "Službeno je, vraćamo se na pozornicu u proljeće 2022. godine. Molim vas javite nam koje bi izvođače htjeli vidjeti s nama na koncertu. Vaše nam je mišljenje važno", napisala je Julia na društvenim mrežama.

Djevojke su početkom novog milenija žarile i palile svjetskom scenom, a ono čime su najviše šokirale bili su vrući poljupci na kiši u spotu za pjesmu "All the things she said". Svi su brujali o njihovoj vezi, a danas izgledaju potpuno drugačije od onoga kako ih pamtimo.

Svi su bili uvjereni da su djevojke par, no one su rijetko o tome pričale. Tek nakon što je Julia ostala trudna prije njihovog trećeg albuma počeli su ih napadati mediji sa svih strana tvrdeći da su čista prevara te da su se pravile da su zajedno zbog slave. Zajedno su stvarale glazbu do 2011. godine, kada su se posvađale, a svaka je nastavila svojim putem nakon toga. Čini se kako su djevojke ipak uspjele raščistiti sve razmirice te zajedno idu na turneju. Više detalja o njihovim koncertima bit će poznato u narednom periodu.

Julia Volkova imala je teški put nakon slave koju je postigla zahvaljujući t.A.T.u., a prije pet godina preboljela je rak štitnjače, zbog kojeg joj je oslabio glas. Ove godine je napravila neočekivani zaokret u karijeri kada je objavila da se planira kandidirati za mjesto u ruskom parlamentu. Istaknula je da će uskoro predstaviti i svoj program, a mnogi se čude zbog čega je odabrala upravo taj put. Već je dvaput mijenjala svoju vjeroispovijest, a nakon što je 2010. godine prešla na islam, 2017. se vratila pravoslavnoj vjeri. Posljednjih godina iznenađuje i svojim izgledom, a mnogi su primijetili da se plastičnim operacijama potpuno uništila te da više ne nalikuje sebi s početka karijere. Od žestoke rokerice postala je prava trendseterica, a fotografije koje objavljuje na Instagramu rijetki mogu povezati s njezinim izričajem s početka novog milenija.

Lena Katina je s druge strane ostala vjerna sebi, a 2014. godine je objavila prvi samostalni album. Još uvijek objavljuje vlastitu glazbu i nastupa diljem Rusije. Za svog dugogodišnjeg dečka, glazbenika Sašu Kuzmanovića, udala se 2013. godine, a dvije godine kasnije par je dobio svoje prvo dijete. I danas je velika podrška LGBTQ zajednici, a o svojoj prošlosti s Julijom Volkovom rijetko je govorila.