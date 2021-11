Princ George se od malih nogu mora pripremati za ulogu kralja koja ga čeka jednog dana.

Maleni princ George od prvog dana rođenja nalazi se u središtu pozornosti britanske, ali i svjetske javnosti i to od trenutka kada su se njegovi roditelji princ William i Kate Middleton pojavili s njim ispred londonske bolnice u kojoj je rođen prije osam godina.

George se nalazi na trećem mjestu u redu za kraljevski tron i budući je monarh, no njegovi se roditelji ipak trude omogućiti mu što normalniji život za jednog dječaka, barem unutar njihova četiri zida i u najprivatnijm trenucima skrivenima daleko od očiju znatiželjnika.

Detalje njegova života otkrio je kraljevski biograf Robert Lacey u knjizi "Battle of Brothers", koji tvrdi da je George tek nedavno, sa sedam godina shvatio da će jednog dana postati kraljem svoje zemlje.

"William nikada nije otkrio javnosti kako je i kada objasnio sinu da će jednog dana i on biti kralj, no nagađa se da je to bilo u ljeto 2020. godine, negdje oko Georgeovog sedmog rođendana. Tada su mu roditelji malo pobliže pojasnili sve o njegovoj budućnosti i što ona nosi", tvrdi Lacey.

Kao i svi njegovi prethodnici George se već priprema za svoju buduću ulogu, ali sada je otkriveno i kako se bavi poslovima uobičajenima svojim vršnjacima pa tako sam posprema svoj krevet svakog jutra, a u školi ga nitko ne oslovljava s titulom princa već ga zovu George Cambridge.

Svako njegovo pojavljivanje u javnosti izaziva veliko zanimanje, a mnogi ostanu raznježeni njegovom spontanošću i jednostavnošću, baš kao što je to bilo na nedavno održanoj nogometnoj utakmici Engleske i Njemačke na stadionu Wembley kamo je stigao s roditeljima.

Lacey piše i kako je George prema tvrdnjama njemu bliskih osoba postao samouvjereni dječak koji sve oko sebe osvaja samouvjerenošću i nastupom.