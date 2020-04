Najpoznatija veza holivudske legende Grace Kelly je ona s princom Reinierom, no prije i za vrijeme braka lijepa glumica ljubovala je s brojnim poznatim muškarcima.

Jedna od najvećih holivudskih ikona svih vremena, glumica Grace Kelly, ostala je do danas sinonim za gracioznost, stil, držanje, ljepotu, finoću... Bila je prava glumačka diva, a jedna je od najpoznatijih lica zlatoga doba Hollywooda. Grace u ljubavi nije bila sretna sve dok nije upoznala Rainiera III., vladara kneževine Monako.

Par se upoznao u vrijeme snimanja filma "Držite lopova" Alfreda Hitchcocka, imali su bajkovito vjenčanje te su u braku dobili troje djece. Njezin brak je najviše pompe napravio, nakon čega su se rijetko spominjali njezine bivše veze i navodne veze dok je bila glumica.

Binga Crosbyja Grace je upoznala 1954. godine na setu filma, a do kraja snimanja su već bili par. Glumac je u isto vrijeme bio u vezi i s Kathryn Grant, s kojom se kasnije vjenčao, no navodno je afera s Grace Kelly trajala čitavo to vrijeme. Par je nakon prekida ostavo u dobrim odnosima, čemu svjedoči i činjenica da ih je Grace zvala u Monako na svoje kraljevsko vjenčanje. Navodno je imala aferu i s njihovim kolegom s istoga seta, Williamom Holdenom, koji je u to vrijeme bio u braku s Brandom Marshall. U to je vrijeme bila zaručena za Olega Cassinija, no on je otkazao zaruke jer je bio ljubomoran na njezinu povezanost s Crosbyjem.

Krajem 70-ih godina Grace je često vrijeme provodila u Parizu bez supruga, princa Rainiera, a navodno je često uživala u društvu australskog redatelja Roberta Dornhelma. Dok je bila u braku s princom, navodno je imala i kratku aferu s Davidom Nivenom, koji je često posjećivao palaču u Monaku.

S francuskim glumcem Jeanom-Pierreom Aumontom glumica je bila u vezi 1955. godine. Nakon što je osvojila Oscara za najbolju glumicu te godine, postoje šuškanja da su je u krevetu našli s Marlonom Brandom, a s njima je bio i Bing Crosby. Grace Kelly je prije kraljevskih dvora voljela i političke dvore. Prije nego su oboje upoznali svoje supružnike, John F. Kennedy i Grace Kelly zaljubili su se, no veza nije potrajala dugo.

Jedna od glasina koja ju je pratila je i afera s popularnim glazbenikom Frankom Sinatrom, s kojim je glumila u filmu "Visoko društvo". Par se navodno godinama potajno viđao dok je ona bila već u braku s Reinierom.

Paul Newman, Robert Evans, Mark Miller i Don Richardson samo su neki od muškaraca koje su povezivali s prelijepom glumicom, no veze nikada nisu potvrđene službeno.