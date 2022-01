Ri Sol Ju i Kim Jong Un navodno su se vjenčali 2009. godine, a ne zna se koliko točno djece imaju, niti koliko ona ima godina.

Čelnik Sjeverne Koreje, Kim Jon Un, ovih dana slavi 38. rođendan, a iako detalji o njegovu životu u javnost izlaze na kapaljku, poneke informacije o njemu su ipak poznate. Kim je u fotelju sjevernokorejskog vođe sjeo prije više od 10 godina nakon smrti svoga oca, a osim svojim potezima nerijetko je javnost intrigirao i svojim ljubavnim životom.

Prošle su se godine mnogi iznenadili kada se pojavio u pratnji svoje supruge Ri Sol Ju na koncertu u čast njegovu pokojnom ocu Kim Jon Ilu. Svjetski mediji pisali su kako se Ri nije u javnosti pojavljivala godinu dana zbog navodne trudnoće, no sjevernokorejska vlada nikada nije potvrdila tu vijest. Malo toga se zapravo i zna o njegovoj životnoj suputnici.

Ri Sol Ju ima oko 32 godine, a dolazi iz imućne sjevernokorejske obitelji. Supruga Kim Jon Ila je prije braka bila pjevačica u orkestru Unhasu, no otkako se udala posvetila se obitelji. Par se navodno vjenčao 2009. godine, a koliko je poznato, zajedno imaju troje djece. Spol njihove djece nije otkriven, a košarkaš Dennis Rodman je prije nekoliko godina u jednom intervjuu ispričao kako je upoznao njihovu kćer po imenu Ju-ae. Onda je istaknuo kako je Kim Jon Un sjajan otac.

Lokalni mediji su se sve do 2018. godine Ri Sol Ju obraćali kao "drugarici", no posljednjih godina službeno joj se obraćaju kao "cijenjenoj prvoj dami". Nije poznato kako se par upoznao, no svjetski mediji su u nekoliko navrata pisali kako im je brak bio dogovoren, a sve je organizirao Kimov pokojni otac još 2008. godine, nakon što je doživio moždani udar.

Ri nerijetko prati svog supruga i na službenim dužnostima, a najtanovitija prva dama u svijetu, kako ju neki nazivaju, opuštena je u društvu svog supruga. Nagađanja o tome što joj je zabranjeno, a što smije raditi u javnosti kruže već godinama, no nitko ne zna točan razlog zbog kojeg se Ri kloni medija. U sjevernokorejskim medijima pojavila se tek nekoliko puta, no prema informacijama koje ponekad porcure da se naslutiti da ju jako cijene u njezinoj zemlji.

