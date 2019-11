Vlatko, Janja i Eva Vukina u showu "Supertalent" predstavili su se pjevanjem i slikanjem.

Brat Vlatko te sestre Janja i Eva Vukina u "Supertalent" su stigli predstaviti se kao obitelj s posebnim umjetničkim i kreativnim vještinama. Naime, ovo troje braće i sestara iz Čakovca spojilo je pjevanje i slikanje u jedno te su odlučili pokazati hrvatskoj javnosti kako to oni rade.

Dok su Vlatko i Janja pjevali i slikali na podu uspomene na svoju baku, Eva je sa strane slikala baku. Osim ljubavi prema baki zbog koje su i došli na audiciju, dijele i kreativne gene.

"Sestra i ja pjevamo, a mlađa sestra slika. Jednostavno sam to htjeli spojiti i došla mi je ta ideja na pamet", rekao nam je 27-godišnji Vlatko.

U obitelji Vukina ima petero braće i sestara, a nastupilo je njih troje. Njihova obitelj bavi se slikarstvom, glazbom, dizajnom, plesanjem, nema čega nema. Složni su, tu su jedno za drugo, imaju jedno lijepo zajedništvo, što je danas rijetkost, roditelji su prepoznali njihove talente i usmjeravali ih tim putem.

26-godišnja Eva cijeli se život bavi crtanjem i likovnim izražavanjem.

"Imali smo jednu lijepu priču i ja sam na vizualni način htjela prikazati što oni pjevaju", dodala je Eva.

''Bez Boga i roditelja ne bi ničega bilo. To su naši korijeni, baka je bila talentirana, likovno nadarena, pisala krasopisom, umrla je prije nekoliko mjeseci tako da ovo sve kreće od nje i tako smo ovo zaokružili obiteljski. Ovo je zapravo prvi put da smo odlučili spojiti naše talente i donijeti stvarno svojim nastupom i radost, nadu i veselje ljudima što vidimo u našoj svakodnevici da ljudima fali. Želimo pokazati da nije sve crno-bijelo, već da je život pun boja'', rekli su ovi mladi ljudi prije nastupa.

Najstarija među natjecateljskom braćom, 39-godišnja Janja pjevanjem se također bavi od malih nogu, a glazbeno je obrazovanje stekla izvan Hrvatske.

"Završila sam srednju glazbenu školu i fakultet, pjevam od svoje 14. godine. Pjevala sam ja i prije kao mala bebica, ali školovanje sam završila u Grazu", otkrila je Janja.

Ona je zapravo zaslužna i za Vlatkove glazbene početke.

"Ja sam s njom počeo pjevati. Završio sam osnovnu glazbenu školu, violinu. Pjevao sam na koncertima, s vremenom sam razvijao taj talent i volim pjevati", objasnio je Vlatko.

Najmlađa Eva također se može pohvaliti visokim obrazovanjem jer je nedavno stekla titulu magistrice, na koju je itekako ponosna.

"Ja crtam od malih nogu. Upisala sam Likovnu akademiju, završila je, nedavno magistrirala u Rijeci. Cijeli život nešto crtkaram, ali sada ipak malo ozbiljnije nakon magisterija", priznala je Eva.

Ova zanimljiva i nadasve kreativna obitelj u showu "Supertalent" prepoznala je priliku da pokaže što i kako mogu, zapravo ono po čemu se razlikuju od drugih.

"Već duže vrijeme sam imao želju izaći van s našim talentima i pokazati što znamo. Vidio sam da je Supertalent savršena prilika da ujedinimo naše talente i pokažemo ih", objasnio je Vlatko.

U show su se prijavili skromno, bez nekih velikih očekivanja, što su i rekli prije nastupa.

"Nemamo očekivanja. Vjerujem da će ljudi čuti za nas i primijetiti da smo malo drugačiji. Nadamo se da nastavljamo tim smjerom", zaključili su svestrani članovi obitelji Vukina.

No Martina im je stisnula X tijekom nastupa.

''Ja nisam ništa shvatila, imam izražen OKP, i to mrljanje boje i razmazivanje po sebi, to je toliko fulana poanta, da sam u nekom momentu tražila hoće li se nešto desiti i kad se ništa nije desilo, X je bio ono što sam htjela reći. Fulano, bezveze'', komentirala je Martina.

''Meni je razumljivo to sve, ali to je više vaša privatna stvar, mi kao publika od toga nismo imali nešto. Nama je to bilo mrljanje na podu, ne želim ni na koji način reći da ne poštujem to što ste vi htjeli, nego hoću reći što je to nama bilo u trenutku kad smo to gledali'', kazao je Janko.

''Ja nisam shvatila, smatram da je to neka konceptualna umjetnost koju ja ne razumijem. Pjesma je bila lijepa, ali sve skupa, vi niste imali nastup koji bi prosječan puk shvatio'', rekla je Maja.

''S velikim dijelom ne mogu se složiti s kolegama. Ja volim boje, ne bih ovo nazvao mrljanjem, to je dublja umjetnost koju ne može svatko shvatiti i ja se uopće ne šalim. Ja sam ovo vidio kao jednu zaokruženu obitlejsku dirljivu priču koja vama puno znači, nekom tko to ne razumije ne mora značiti, drugačiji način izražavanja'', zaključio je Davor.

Davor ih je podržao, ali ostatak žirija ne.

Više o Supertalentu čitajte na službenoj stranici.