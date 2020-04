Angelina Jolie i Billy Bob Thornton i danas su dobri prijatelji, a u centru pažnje su bili nakon što su se vjenčali poslije samo dva mjeseca veze, dok je on bio zaručen s Laurom Dern.

Kada se spomene ljubavni život Angeline Jolie svima odmah na pamet padne Brad Pitt i njihov mučni razvod kroz koji su prolazili posljednjih godina, no to ne znači da smo zaboravili kako je glumica nekad bila u zagrljaju "zločestog dečka" Billyja Boba Thorntona.

Thornton i Jolie upoznali su se 1999. godine na snimanju filma "Pushing Tin", a i onda je njihova veza potaknula skandale. Thornton je, naime, u to vrijeme bio zaručen s glumicom Laurom Dern. U isto vrijeme Angelina se viđala s glumcen Timothhyjem Huttonom, no kako to obično biva u Hollywoodu, nisu mogli odoljeti strasti koja je nastala među njima.

Proveli su dva mjeseca u vezi koja je završila vjenčanjem u Las Vegasu. Thornton je i dalje bio zaručen s Laurom Dern. "Otišla sam raditi na jednom filmu, a dok sam bila na poslu, moj dečko se vjenčao za drugu i više nikada se nisam čula s njim", ispričala je Dern o tom periodu.

Krv su nosili oko vrata

Jolie i Thornton brzo su postali poznati po svojoj strastvenoj vezi i istupima u javnost. Detalj koji je najviše bio zanimljiv je činjenica da su oko vrata nosili ogrlice s privjeskom u kojima su nosili krv jedno drugoga. "Smatrao sam da je jako romantično da se porežemo po prstima i iscijedimo malo krvi u posudice koje ćemo nositi", ispričao je Billy Bob godinama kasnije.

Za prvu godišnjicu braka Jolie je bivšeg supruga iznenadila nadgrobnim pločama za oboje. "Ljudima to može zvučati čudno, no za nas je to bilo jako posebno", ispričala je Jolie. Nazvala je Thorntonovu majku kako bi saznala gdje su grobovi ostatka njegove obitelji kako bi organizirala da ona i Thorton kada umru budu blizu jedno drugoga.

"Dao mi je dokument u kojem je obećao da će zauvijek biti samnom. Možda je čudan način na koji smo to napravili, no zavjetovali smo se na doživotnu ljubav", pričala je glumica u tom periodu. Par se rastao 2002. godine, a razvod su finalizirali godinu kasnije. Nakon razvoda Jolie je posvojila sedmomjesečnu bebu iz Kambodže, dina Maddoxa.

I dalje su dobri prijatelji

Thornton se kasnije vjenčao s Connie Angland te zajedno imaju kći Bellu, dok se Jolie nakon 14 godina veze udala za Brada Pitta s kojim ima šestero djece. Par se rastao nakon dvije godine braka, a u detalje o tome smo svi upućeni.

Ipak, čini se kako su Angelina i Billy Bob i dalje prijatelji. Prije par godina su oboje rekli kako je njihova veza završila jer su htjeli drugačije stvari, no i dalje se vole. "Angelina je moja prijateljica i sjajna je osoba", zaključio je Thorton.

Poljubac s bratom

Tijekom veze s Billyjem Bobom Thortonom, Angelina je digla medijsku prašinu i zbog poljupca u usta sa svojim bratom Jamesom Havenom. Jolie je te godine dobila Oscara za najbolju sporednu glumicu, no svi su se nakon toga raspisali o poljupcu. "Trenutačno sam jako zaljubljena u svoga brata. Prije dodjele mi je rekao da me podržava i da me voli", rekla je Angelina dok je primala nagradu. U intervjuima je kasnije pričala kako nema ničeg između njih osim najosnovnije ljubavi brata prema sestri i obrnuto.