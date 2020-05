Ville Valo na prijelazu milenija bio je najveći seks-simbol, a njegov bend iz Finske osvojio je top-liste diljem svijeta.

Finska metal grupa HIM prije dvadeset je godina bila na vrhuncu slave, a njihov frontmen Ville Valo bio je fantazija djevojaka diljem svijeta.

Početak 21. stoljeća glazbeno su obilježili brojni bendovi koje i danas pamtimo, a nisu svi bili isključivo iz SAD-a i Velike Britanije. U to su se vrijeme pojavili Limp Bizkit i Nickelback, grupi Green Day slava je bila na vrhuncu, njemački Rammstein postajali su kultni bend, švedski The Hives donijeli su promjenu u svijet rocka, a grupa HIM bila je svjetska senzacija iz Finske. Scena je divljala i bendovi su dobivali svojih pet minuta slave, neki čak i po pet godina.

Pjevač Ville Valo i basist Mikko Paananen 1991. godine su osnovali grupu pod imenom His Infernal Majesty, koja je kasnije bila poznata pod imenom HIM. Razišli su se brzo nakon toga, no četiri godine kasnije ponovno su se okupili, proširili bend na još nekoliko članova te 1997. godine objavili svoj prvi album. Singlom "Join Me In Death" najavili su drugi album "Razorblade Romance", koji je odmah osvojio top-liste u Finskoj i Njemačkoj. Nije im trebalo dugo da osvoje i cijeli svijet. Na kanalu MTV tinejdžeri su jedva čekali njihove nove pjesme i spotove, počela je rasti popularnost žanra "love metal", kako su ga zvali u to vrijeme, a svi su crtali heartagram, simbol benda koji je sam Vile Vallo nacrtao.

Vrhunac karijere

Prvi put su se našli i na američkim top-listama, a njihov pjevač postao je glavna tema brojnih napisa u medijima. Britanci tvrde kako je bend stekao popularnost zbog simpatičnog naglaska koji je imao Valo, dok Amerikanci kažu da su uspjeli progurati u mainstream žanr koji je do tada bio potpuno izvan fokusa. Kako god bilo, Ville je sredinom 2000-ih godina nekoliko puta proglašen najvećim seks-simbolom u glazbi u to vrijeme.

Bend je objavio još nekoliko albuma koji su se dugo zadržali u vrhu svjetskih top lista, no njihova slava je nakon toga počela padati. Svi članovi benda nastavili su svojim putem nakon što su 2017. godine odsvirali posljednje koncerte pod imenom HIM. Valo je nastavio samostalnu karijeru te je nedavno objavio svoj novi EP.

Osobni život popularnog pjevača

Ipak, brojne obožavateljice i dalje zanima s kim je i što radi popularni pjevač. Ville Valo i dalje živi u finskom glavnom gradu, a tijekom godina kružile su brojne glasine o njegovim djevojkama. Finska manekenka Jonna Nygrén bila mu je djevojka na početku velike slave. Iako su menadžeri predlagali da vezu ne objavi javno iz straha da mu ne padne popularnost, par se zaručio 2005. godine. Brzo nakon toga su prekinuli pa su se mirili i prekidali još dvije godine prije nego su se potpuno razišli 2007. Nakon toga su ga povezivali s pariškom manekenkom Sandrom Mitticom, s kojom je navodno bio tri godine. Godinu kasnije povezivali su ga s finskim modelom Christel Karhu, no o vezama više nije javno govorio previše.

Probleme u svim vezama pjevaču je predstavljao alkohol. Od ranih tinejdžerskih godina često pije, a 2000. godine pokušao se ubiti te je zamalo skočio s balkona dok je bio jako pijan. Većinu pjesama napisao je dok je bio pod utjecajem alkohola, a često je pričao da trijezan nema ni približno inspiracije. Završio je i na odvikavanju, što je rezultiralo samo smanjenjem konzumacije alkohola.

Ville Valo cijelo je tijelo ukrasio tetovažama, a u vrijeme najveće slave najpopularnija je bila ona preko cijele njegove ruke. Jednom je prilikom ispričao da je sjeo kod tatoo-majstora mrtav pijan te se ne sjeća čitavog procesa tetoviranja od nekoliko sati. Kada se sutradan probudio, navodno je bio fasciniran tetovažom koja mu se na kraju i svidjela.