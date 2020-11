Sophia Loren bila je vjerna suprugu Carlu Pontiju, no prije nego što su stali pred oltar imala je aferu s kolegom Caryjem Grantom. Sada je ispričala što se zaista događalo između njih.

Holivudska ikona Sophia Loren (86) nedavno je u intervjuu otkrila kako najviše u životu žali za time što nije na vjenčanju nosila bijelu vjenčanicu kada se udavala za Carla Pontija 1966. godine te ističe kako i dalje mašta o tome. Talijanska legendarna glumica kaže kako nastoji živjeti bez da žali za nečim te je svjesna činjenice da ima i više nego što je mogla poželjeti, no taj detalj iz života je posebno "grize".

Sophia i Carlo u braku dobili dva sina, Edoarda (47) i Carla (51), a slavna ljepotica otkrila je i detalj iz svoga života o kojem se šuška već desetljećima. Imala je aferu s glumcem Caryjem Grantom 1957. godine, a iako se pretpostavljalo da je Grant kleknuo pred nju, Loren sada kaže da ju nikada nije zaprosio.

Loren i Grant su se upoznali na snimanju filma "Ponos i strasti" 1957. godine, a Sophia je u to vrijeme imala 23 godine. Grant je tada bio u braku sa svojom trećom suprugom Betsy Drake, a bio je 30 godina stariji od Sophije Loren. U to je vrijeme već poznavala svog budućeg supruga te je bila u njega zaljubljena preko ušiju.

"Imali smo lijepu vezu, ali sam tada imala 23 godine i nisam jasno znala što za mene znači ljubav. Nisam znala ni što radim. Snimala sam svoj prvi američki film i puno mi se toga događalo u životu, no imala sam već svog muškarca u Italiji", ispričala je Loren nedavno u intervjuu. Dodaje kako je morala birati između njih dvojice te je odluka odmah pala na Carla jer nije htjela odustati od ljubavi svoga života.

"Cary je bio veoma zgodan muškarac i prekrasan glumac, ali nikada me nije zaprosio. Mislim, kako me mogao zaprositi dok smo snimali film? To je nemoguće", rekla je glumica. Istaknula je kako su dugo bili u kontaktu, ali otkako se ona udala nisu više ljubovali.

Carlo Ponti je od Sophije bio stariji 22 godine, a ostali su zajedno sve do njegove smrti 2007. godine.