Brojni holivudski glumci nakon nekih uloga zamrzili su likove koje su utjelovili, a među njima su Penn Badgley, Mandy Patinkin, Robert Pattinson, Kate Winslet.

Mnoge glumice i glumci ostali su zapamćeni po jednoj svojoj ulozi koja ih prati čitavu karijeru, a tijekom priprema za film ili seriju dosta napora ulažu u istragu čovjeka kojeg utjelovljuju. Isto tako, mnogi od njih preziru svoje ikonske uloge koje su ih obilježili, a objasnili su i zašto.

Glavni lik serije "You", Joe Goldberg, nije dobar frajer, a te je činjenice svjestan i glumac Penn Badgley koji ga glumi. Svjestan je i da su se mnogi njegovi fanovi zaljubili u Joea, što je putem društvenih mreža pokušao objasniti na način da shvate kako se ne radi o čovjeku kojeg treba hvaliti. Joe svoje djevojke uhodi, sposoban je na ubojstvo, a definitivno je lik u kojeg se ne bi trebalo ugledati. Mandy Patinkin glumio je u CBS-ovoj seriji "Ciminal Minds", a šokirao je sve nakon što je poslije druge sezone otišao. "Najveća javna pogreška koju sam napravio bila je što sam uopće uzeo tu ulogu. Mislio sam isprobati nešto drugačije, ali nisam mislio da će to značiti da glumim nekoga tko ubija i siluje žene", zaključio je glumac.

Allison Williams glumila je Marnie u popularnoj seriji "Girls", a glumica je jednom prilikom izjavila kako bi je dotična izludjela da su prijateljice u stvarnom životu. Smatra kako je dosta toga što Marnie u seriji radi potpuno krivo, a najviše joj je smetalo kada je u drugoj sezoni morala spavati s umjetnikom Boothom Jonathanom. Nije htjela da je to put kojim ide njezin lik, no kasnije je shvatila da je upravo sve morali biti kako je, bez obzira što je do kraja serije svoj lik potpuno zamrzila.

Simpatični vampir Edward Cullen osvojio je srca obožavateljica diljem svijeta još kao lik u knjizi, a pogotovo nakon što ga je utjelovio Robert Pattinson. Glumac mrzi Edwarda, mrzi "Sumrak sagu" te mrzi sve koji to vole također. Barem je tako rekao u jednom intervjuu. "Što sam više čitao scenarij, to sam više mrzio taj lik. Sigurno ima i neke komplekse jer je 108-godišnji djevac", rekao je glumac jednom prilikom.

Glumica Kate Winslet ne mrzi film "Titanic", no nije baš presretna svojom ulogom Rose u njemu. "Iz današnje perspektive se samo pitam jesam li zaista mislila da tako treba odglumiti neke stvari. Čak i moj američki naglasak, ne mogu ga slušati", rekla je Winslet u jednom intervjuu. Nakon što je pogledala film zaključila je kako bi sve ponovno snimila, ali samo svoj dio.

Ono što glumac Adam Brody mrzi oko svog lika Setha Cohena iz serije "The O.C." je to ga spominje toliko godina poslije. U jednom je intervjuu rekao kako ga nerviraju konstantna pitanja o Sethu jer mu je sve već dosadilo te se umorio od izjava na temu lika koji ga je proslavio. Blake Lively odjeća se slično zbog lika Sereve Van Der Woodsen u popularnoj "Tračerici", no iz drugačijih razloga. Kaže kako je Serena potpuno drugačija od nje te joj je ponekad bilo zaista izazovno glumiti privilegiranu tinejdžericu punu problema. "Publika obožava Serenu, ali ipak sam htjela malo drugačije poruke slati kroz svoje likove, ne takve. Ona je osoba koja spava s dečkom svoje najbolje prijateljice, radi razne spletke i stvari koje meni ne bi nikada bile ni u primisli u stvarnom životu", izjavila je Lively jednom prilikom.

Meghan Fox s druge strane ne voli Mikaelu Banes, lik koji ju je proslavio u "Transformersima". Zahvalna je što joj je upravo to otvorilo mnoga vrata u svijetu glume, no ne misli da je upravo gluma ono što je najbitnije u čitavoj priči oko tog filma. "Ljudima je jasno da to nije film u kojem je bitna gluma. Nakon što dođem na set jasno mi je da ću trčati ili vrištati, ili oboje", rekla je Fox. Dodaje i kako joj je redatelj Michael Bay bio prava noćna mora jer je zahtjevao brojne besmislice od nje i ostalih glumaca.

Cher pak smatra da je film "Burlesque" morao biti puno bolji od onoga što je ispao. Redatelja Stevea Antina nazvala je nesposobnim, a govorio joj je tijekom snimanja kako ga ne zanima što ona misli već da samo želi snimiti scene plesa. Katherine Heigl utjelovila je Alison u filmu "Zalomilo se", a smatra kako žene u njemu prikazuju krivom slikom. Jako se zabavila na snimanju, no ne voli taj film. Glumac Shia LaBeouf utjelovio je Mutta u filmu o Indiani Jonesu iz 2008. godine, a nije zadovoljan kako je odradio ulogu. Smatra kako je uništio lik kojeg generacije vole jer nije odglumio kako spada.

Sarah Jessica Parker godinama je glumila Carrie Bradshaw u seriji "Seks i grad", no u drugom nastavku filma nije bila sretna sa svime. Istaknula je kako vidi što je sve pošlo po zlu, no film je svejedno zaradio mnogo novaca nakon što je izašao. Channing Tatum pak mrzi film "G.I. Joe: Rise of Cobra" u kojem on tumači glavnog lika. Ističe kako su ga nagovorili na tu ulogu, no scenarij mu se nije svidio te nije htio to glumiti.

"Film "Your Highness" je užasan", kratko je rekao James Franco o svojoj ulozi. Korak dalje otišla je pak Mariah Carey koja mrzi film "Glitter" u kojem glumi samu sebe. Kaže da je bila u groznom trenutku života u vrijeme snimanja te mrzi sve povezano s tim filmom. Manekenka Cara Delevinge utjelovila je Margo u filmu "Gradovi od papira", a kasnije je rekla kako s njom nema ništa zajedničkog te da mrzi svoj lik.

Čak ni George Clooney nije zadovoljan sa svim svojim ulogama. Slavni glumac kaže kako je mislio da je uništio čitavu franšizu nakon što je odglumio Batmana te se ispričao svim fanovima zbog svoje glume za koju smatra da je u tom filmu bila užasna. I njegov kolega Daniel Craig umoran je od Jamesa Bonda. Slavnog tajnog agenta igra već neko vrijeme, a smatra da je vrijeme da se oproste. Među slavnima koji mrze svoje likove superheroja je i Ben Affleck koji prezire Daredevila. Otvoreno je rekao kako je požalio što je uopće snimio taj film.

"Zahvalila bih Warner Brosu što su mi dali ulogu u ovom odvratnom filmu", rekla je Halle Berry nakon što je utjelovila Ženu mačku u istoimenom filmu.

Ono što je sve iznenadilo je slavni časobnjak Harry Potter i izjave glumca Daniela Radcliffea. Potter je glumcu donio svjetsku slavu, no Daniel ne voli gledati te filmove obzirom da smatra kako nije dobro odglumio sve. Od svih iz serijala filmova, dopada mu se jedino peti nastavak.

Svoju legendarnu ulogu nije voljela ni slavna Carrie Fisher koja je u "Ratovima zvijezda" utjelovila princezu Leiju. Jednom je prilikom glumica rekla kako bi voljela da je odbila tu ulogu.