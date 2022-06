Sistine Stallone snimljena je u šetnji s nepoznatnim muškarcem, a za tu je priliku preskočila grudnjak.

Sylvester Stallone i njegova supruga Jennifer Flavin, nedavno su proslavili 25. godišnjicu braka i ponosni su roditelji tri kćeri, od kojih se jedna ovih dana našla u centru pozornosti.

24-godišnja Sistine Stallone snimljena je u šetnji njujorškim ulicama s nepoznatim muškarcem, a za koju je odlučila preskočiti grudnjak ispod topića koji je nosila, što se primijetilo na prvi pogled. Dvojac se nije previše obazirao na paparazze koji su ih uočili, već su nastavili svojim putem držeći se za ruke.

Osim Sistine, Sylvester ima 26-godišnju kćer Sophiju te 20-godišnju Scarlet, a sve su prava atrakcija gdje god bile, te svojim pojavama uspješno zasjenjuju slavnog oca.

To im naročito polazi na plažama, gdje osvajaju u minijaturnim bikinijima i pokazuju svoja besprijekorna tijela, a njima se vole pohvaliti i na društvenim mrežama. Njihovi obožavatelji zaključili su da su ljepotu naslijedile od majke Jennifer Stallone, umirovljene manekenke s kojom je glumac u braku od 1997. godine.

Za razliku od legendarnog glumca, supruga i kćeri nisu opsjednute estetskim zahvatima. On je pak s time počeo prije desetak godina, no već je na prvi pogled jasno da je pretjerao i mnogi se pitaju što mu je to trebalo.

Sistine je odlučila krenuti očevim stopama pa je na filmskom platnu debitirala 2019. godine u hororu "Pakao pod morem 2", ove je godine snimila i film "Ponoć u Switchgrassu", a okušala se i u modnom svijetu poput majke.

Inače, obitelj Stallone je prije tri godine uživala i na našoj obali, posjetili su Dubrovnik, Hvar i Vis, a ljepote Hrvatske dijelile su i na društvenim mrežama, gdje ih prati nekoliko milijuna ljudi.

Njezin opušteni potez s plaže dokaz je da je ne brinu zli komentari zbog muža preljubnika, koji joj je i ovaj put pravio društvo +27

Danijela Dvornik objavila fotke u zanimljivom crvenom badiću, zbog jedne je stvari dobila posebnu pohvalu! +26