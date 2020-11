Shirley Jackson svojom je pričom "Lutrija" šokirala Ameriku, ali i cijeli svijet, u nekim je zemljama čak bila i zabranjena autorica.

Popularna spisateljica Shirley Jackson voljela je prepričavati priču kako je dobila ideju za napisati priču koja je šokirala Ameriku, i kako je inspiraciju dobila jedno jutro kada je bila u kupnji namirnica.

Spletku je razradila na putu kući, a dovršila ju je istog dana do podne. Kada se kratka priča naziva "The Lottery" pojavila na stranicama časopisa The New Yorker 1948. godine, izazvala je zaprepaštenje i tisuće ogorčenih čitatelja im je otkazalo pretplate. No nisu zgroženi bili samo Amerikanci, pa je priča tako bila zabranjena u Južnoj Africi gdje ju je vlada proglasila podmuklim napadom na tradiciju.

Priča zapravo opisuje izmišljeni gradić u tadašnjoj suvremenoj Americi u kojem se odvija godišnji obred poznat kao "lutrija" tijekom kojeg se građani kamenuju do smrti. Priča je podvrgnuta mnogim sociološkim i književnim analiziama, a opisana je kao jedna od najpoznatijih kratkih priča u povijesti američke književnosti, a njezina je autorica čak proglašena vješticom.

Shirley je preminula 1965. godine kada je imala samo 48 godina od posljedica srčanog udara, nakon čega je njezina slava još više porasla, a za što joj nisu bile potrebne nikakve čarolije.

Tako je ove godine objavljena i biografska drama "Shirley" koja se bazirati na čudnom odnosu spisateljice i njezina supruga, a u glavnoj se ulozi našla zvijezda serije "Sluškinjina priča" Elisabeth Moss. Mnogi su uvjereni da će utjelovljenje žene boema sklonoj alkoholu i lezbijskim sklonostima, glumici donijeti nominaciju za Oscara.

Biografi vjeruju da je Shirley skrivala nekoliko osobnosti, za što bi razlog mogao biti u seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, a u prijašnoj su je biografiji opisali čak kao spisateljicu domaćicu i vješticu.

Shirley je bila rođena 1919. godine u San Franciscu, u dobrostojećoj konzervativnoj obitelji. Uvijek je bila ekscentrična i prkosila je svojoj obitelji slijedeći spisateljsku karijeru, što se u tadašnje vrijeme nije smatralo prikladnim za jednu ženu, a udala se i književnog kritičara židovskog porijekla Stanleyja Hymana koje je upoznala dok je studirala.

Njezina majka Geraldine nije skrivala razočaranje što joj kćer dobivajući prekomjernu težinu ne postaje sve ljepša, a čak je jednom prilikom izjavila i da je ona plod neuspjelog pobačaja. Nažalost, Shirleyin se suprug ništa bolje nije ponašao prema njoj. Ne samo da ju je besramno varao, već joj je prepričavao svoje ljubavne afere i prevare što je narušilo njezino krhko duševno stanje. S godinama je pala u depresiju i postala je ovisna o psihoaktivnim drogama.

Stanley je nakon uspjeha njezine priče bio ljubomoran na nju, pa je uvjeravao prijatelje da ju je napisala u polusvjesnom stanju i da joj je on pomagao. On je imao brojne veze s mlađim djevojkama, prisilviši Shirley na otvoreni brak. Njezini ljubomorni ispadi u javnosti otuđili su je od prijatelja i susjeda koji su se plašili njezine nedruštvenosti i fascinacije čaranjem.

U njezinu su se domu mogli vidjeti brojni amuleti, knjige o magiji koja ju je opsjedala od njezine 16. godine kada je započela eksperimentirati s vudu lutkama i bacanjem uroka. Gostima je nudila čitanje tarot karota, a oni kojima je gatala tvrdili su da to radi bez ijedne pogreške te da je istinski vidovita.

"Ona nije samo mislila da postoje nadnaravne sile poput demona i duhova, već je znala to", bio je izjavio jedan od njezine dvojice sinova koje je dobila u braku.

Uz to imala je desetke mačaka za koje je tvrdila da su joj sve vještice poznanice, a nosila ih je na ramenu, hraneći ih i šapčući im pjesmice.

Dio biografa se sukobio oko toga u kojoj se mjeri ona zapravo bavila vračanjem, jer jedan dio je inzistirao da je to sve bio marketinški trik. Međutim, u njezinoj vlastitoj bilješci koju je napisala za svoje izdavače Shirley je priznala da joj je dojadilo pretvarati se da je uredna, mala domaćica.

"Živim na mračnom mjestu, sa starim duhom na tavanu. Nikada nisam tamo zalazila i prvo što sam učinila kada smo se uselili začarala sva vrata i prozore kako demoni ne bi mogli ući i uspjela sam. Kada je puni mjesec možete me vidjeti vrtu kako kopama mandragore. Obično me nije briga za ove biljne recepte ili recepte s krilima šišmiša jer nikad ne znate kako će ispasti. Gotovo uvijek se oslanjam na magiju slike i brojeva", napisala je.

Kada se njezin suprug Stanley zaljubio u drugu ženu, nije to mogla podnijeti pa je nakon šest napisanih romana i 200 kratkih priča, jednostavno prestala pisati. Jednog dana nakon ručka je odlučila odrijemati i više se nikada nije probudila.