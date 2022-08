Shawn Mendes veselo uživa na plaži u Miamiju uoči proslave svog 24. rođendana, a njegovi zanosni mišići zustavljali su dah.

Jedan od omiljenih glazbenika Shawn Mendes povodom proslave svog 24. rođendana, uživa u društvu prijatelja na plaži u Miamiju.

U tamno ljubičastim kupaćim hlačicama pokazao je svoje isklesane mišiće na kojima je naporno radio i vježbao u teretani.

Nismo mogli ne zamijetiti i njegove brojne tetovaže koje su se isticale na rukama i bedrima.

Oko vrata je nosio zlatnu ogrlicu na kojoj su visjela dva privjeska, a njegove kovrče raspale su se od ronjenja.

Pjevač je ndavno najavio da će otkazati svoju svjetsku turneju kako bi se usredotočio na svoje mentalno zdravlje.

No prije nego što su se pojavile uopće vijesti o njegovoj otkazanoj turneji, odgodio je neke od koncerata koje je imao zakazano.

Putem društvenih medija potvrđeno je da je Mendes zbog psihičkog stanja otkazao sve koncerte jer mu je njegovo zdravlje na prvom mjestu.

"Kao što znate, morao sam odgoditi nastupe u proteklih nekoliko tjedana jer nisam bio potpuno spreman. Čekam dan koji će me u potpunosti vratiti na put", napisao je u opisu svojim obožavateljima.

"Započeo sam ovu turneju uzbuđen što se napokon vraćam sviranju uživo nakon duge pauze zbog pandemije, ali stvarnost je da uopće nisam bio spreman na to koliko će turneja biti teška nakon ovog vremena odsustva", dodao je.

"Nakon što sam više razgovarao sa svojim timom i radio s nevjerojatnom grupom zdravstvenih stručnjaka, postalo je jasnije da moram odvojiti vrijeme koje nikad nisam osobno iskoristio, da se prizemljim i vratim jači", zaključio je za kraj.

Pjevač je rođen u Kanadi, a gitaru je naučio svirati sam sa samo 14 godina proučavajući videje na YouTubeu.

Počeo je dijeliti glazbene obrade na stranici, a kasnije je postigao uspjeh izdavanjem svoje verzije pjesme "As Long As You Love Me" Justina Biebera na Vineu.

