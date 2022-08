Shakira i Pique imaju jednu najvažniju stvar koja ih povezuje u cijeloj nastaloj situaciji, a to su njihova djeca.

Pjevačica Shakira sa sinovima Sashom (7) i Milanom (9) uživala je na odmoru u Meksiku, a sada je došlo vrijeme da isto učini i nogometaš Pique.

Kako piše La Vanguardia par je postigao privremeni dogovor u kojem je Shakira pristala da dječaci provedu pola mjeseca kolovoza s ocem. Prije nekoliko dana s putovanja su se vratili kući gdje je nekad s njima živio i nogometaš. Pique se naime preselio u stan koji se nalazi u centru Barcelone, a uskoro će mu društvo praviti njegovi sinovi.

Kako je nedavno izvijestila Marca, Pique je nedavno poslao pjevačici poruku kojom joj je želio pokazati da su mu na prvom mjestu djeca.

"Želim ti sve najbolje. Važna je sreća i dobrobit naše djece", poručio je nogometaš, Shakiri u poruci.

Par bi se trebao sljedećeg tjedna sastati na sudskom ročištu zbog odluke o skrbništvu nad djecom, a Pique je navodno spreman pregovarati oko nekih stvari.

Shakira je bivšem mužu nudila milijune kako bi pustio djecu s njom u Španjolsku, međutim njemu je to smetalo i odbijao je. No, blizak izvor Piqueu sada je za javnost otkrio kako mu to više ne predstavlja nikakav problem.

Prema Telemundu, Pique je odlučio potpisati dopuštenje pjevačici, no ima dva uvjeta od kojih ne namjerava odustati. Nogometaš želi da mu Shakira osigura pet avionskih karata prve klase kroz godinu dana kako bi posjetio sinove u Miamiju. Pored toga želi da mu posudi 400.000 dolara kako bi otplatio sve svoje dugove.

U cijeloj situaciji pjevačica se još bori i sa porezom koji je zatajila u razdoblju od 2012. do 2014. godine, te ako se ne nagodi dobit će kaznu od osam godina zatvora, tvrde strani izvori.

