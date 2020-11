Nove epizode serije The Crown otkrile su jednu veliku sličnost između Meghan Markle i pokojne princeze Diane.

Iako se nikada nisu upoznale, životi princeze Diane i Meghan Markle zauvijek će biti isprepleteni.

Najočitiji razlog za to jest činjenica da se Meghan udala za sina pokojne princeze princa Harryja, no četvrta sezona megapopularne Netflixove serije The Crown otkrila je da njih dvije imaju još nešto zajedničko.

Nove epizode serije prate Dianinu preobrazbu od "posh" Britanke do Princeze od Walesa. Taj prijelaz za nju nije bio nimalo lagan i to iz više razloga - od toga da je Prince Charles nastavio vezu sa svojom današnjom suprugom Camillom Parker-Bowles, preko hladnih obiteljskih odnosa, do strogih pravila koje je trebala slijediti.

A iako The Crown nije dokumentarna serija te se samo bazira na povijesnim događajima, Diana je i sama u progovorila o teškom privikavanju na kraljevski život u intervjuu s Martinom Bashirom 1995. godine iz kojeg nije teško zaključiti da se osjećala nesretnom.

S druge strane, Megan Markle je bila pravi outsider kada se udala za princa Harryja: razvedena američka glumica i zagrižena feministica koje se nije ustručavala isticati svoja politička stajališta. Ispočetka je izgledalo kao da se savršeno snašla u novoj ulozi vojvotkinje od Sussexa; djelovala je prirodno na kraljevskim događajima i brzo se uključila u brojne humanitarne projekte obitelji.

No u dokumentarcu iz 2019. godine "Harry & Meghan: An African Journey", Markle je priznala da je "iza kulisa" proživljavala pravu emocionalnu borbu.

"Kao ženi, ovo mi je zaista previše. Dodate li tome i to da sam samo pokušavala biti nova majka i supruga sve to je, umm...", priznala je Meghan u dokumentarcu i nastavila: "Svakako vam hvala što ste me pitali jesam li ok, malo ljudi me to pita".

A upravo zbog te izjave mnogi su bivšu glumicu usporedili s princezom Dianom koja je tragično poginula u prometnoj nesreći nakon što su je proganjali paparazzi.

Sličnosti među princezama komentirao je i kreator serije The Crown Peter Morgan.

"Kada vidite prekrasnu mladu princezu koja se bori za ljubav u prihvaćanje obitelji, paralele su očite", rekao je Morgan za Vanity Fair.

I fanovi serije komentirali su sličnosti među Meghan i Dianom te su na Twitteru iskazali podršku princezama outsidericama.

Prince Charles is trending because Gen Z and Millenials are (re)learning about the abuse Princess Diana was subject to.



Harry and Meghan's exit always made sense, but now watching #TheCrown, it morally made sense. Harry left to protect his family, the family he chose.

"Diana is an immature little girl who, in time, will give up her struggles, give up her fight and bend, as Philip did. As they all do. And when she bends, she will fit."

"And if she doesn't bend, what then?"

"She will break."



Meghan didn't bend or break ... she left.