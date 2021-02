Serija "Mladi i nemirni" počela se emitirati od 1973. i dan danas traje i ima veliku gledanost, a u njoj su se pojavile zvijezde poput Eve Longorije, Paula Walkera i Toma Sellecka.

Sapunica "Mladi i nemirni" u prosincu prošle godine prošla je 2000. epizodu sa svojih 48 sezona čime je postala peta serija američke produkcije koja je to uspjela.

Počela se emitirati 1973. na CBS-u, a stvorio ju je pokojni bračni par William J. Bell i Lee Phillip Bell. Scenarist i televizijski producent William, koji je stvorio i sapunicu "Drugi svijet", preminuo je 2005. Lee je umrla u veljači prošle godine, a osim po kreiranju serija, bila je poznata i kao voditeljica više od 10.000 emisija.

Sapunica "Mladi i nemirni" prvotno je trebala nositi naziv "Nevine godine", no supružnici Bell su došli do zaključka da je američka omladina već izgubila svoju nevinost. "Trebali smo drugi naslov, neki koji reflektira mladost i raspoloženje ranih 70-ih", svojedobno su objasnili.

U početku su epizode serije trajale 30 minuta kao i kod svih ostalih sapunica u tom razdoblju, a kada je postala hit, CBS je inzistirao da se produže na sat vremena. William je otkrio u svojoj knjizi "Worlds Without End" da su mu trebale tri godine da serija postane broj jedan po gledanosti i kao rezultat toga mnogi su glumci otišli.

Skoro tri desetljeća je nosila titulu najgledanije, a prema pisanju američkih medija, sapunica "The Bold and the Beautiful", koja se emitira od 1987., oduzela joj je to mjesto u ožujku prošle godine.

U seriji "Mladi i nemirni" su glumile brojne holivudske zvijezde na početku svoje karijere koje su ganjale slavu. Jedna od njih je Eva Longoria (45) koja je igrala ulogu Isabelle Brane od 2001. do 2003.

Televizijska voditeljica i glumica Vivica A. Fox (56) nizala je uloge u sapunicama dok je još bila nepoznata javnosti. Prvo se pojavila u seriji "Naši najbolji dani", potom u "Generacije", a na kraju u "Mladim i nemirnim" gdje je ostala godinu dana i tumačila Stephanie Simmons.

Prije nego što se proslavio 80-ih kao privatni detektiv u seriji "Magnum, P.I." u vrućim hlačicama i s brkovima koji su mu postali zaštitni znak, Tom Selleck (75) našao je svoje mjesto u sapunici. Od 1974. do 1975. je glumio Jeda Andrewsa.

Plavokosi ljepotan Justin Hartley (43) koji je najpoznatiji po seriji "To smo mi" ističe da mu ne smeta što ga neki nazivaju glumcem iz sapunica. "To dolazi s teritorijem i postoje puno gore stvari. Volim glumiti i gdje god dobijem priliku za glumu ja sam sretan", rekao je jednom Justin. Hartley je igrao Adama Newmana od 2014. do 2016. Poznat je i po serijama "Ljubavnice" i "Emily Owens".

Prije nego je stekao slavu u popularnoj seriji "Baywatch", David Hasselhoff (68) pokušao se probiti likom doktora Williama "Snappera" Fostera od 1975. do 1982. Svoju ulogu je reprizirao nakratko 2010.

Pokojna zvijezda filmske franšize "Brzi i žestoki" Paul Walker pojavio se u sapunici "Mladi i nemirni" kada je imao 19 godina. Tumačio je Brandona Collinsa godinu dana.

Penn Badgley (34), kojem je slavu donijela serija "Tračerica", a od 2018. igra u popularnoj seriji "You", imao je samo 14 godina kada je igrao ulogu u sapunici. Bio je u 10 epizoda kao Phillip Chancellor IV.

Adam Brody (41) postao je poznat zahvaljujući tinejdžerskoj seriji "O. C." u kojoj je utjelovio Setha Cohena. Prije toga se kratko pojavio u sapunici "Mladi i nemirni".