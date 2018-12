Saša se teško miri s Editinim odlaskom s farme.

Editin odlazak najviše je rastužio Sašu. Već dan nakon njezina odlaska Saša više nije motiviran.

"Nema me tko podizati na neku pozitivu. Ne može me nitko nasmijati kao što me Edita nasmijavala", priznao je Saša i dodao: "Svaka čast Ani, ali Edita je jedina Edita bila ovdje i mislim da će ostati cijeli život jedna jedina Edita“, sjetan je Saša.

Ni Majino raspoloženje na farmi nije puno bolje. Zbog čega je Maja loše raspoložena, doznajte u videu!

Više informacija o ovogodišnjoj Farmi saznajte na farma.novatv.hr.