Samantha Fox i njezina partnerica Linda Olsen vjenčat će se u Essexu, a Linda se pohvalila i pronalaskom vjenčanice na društvenim mrežama.

Pjevačica Samantha Fox i njezina partnerica Linda Olsen napokon će se vjenčati u Essexu, nakon što su sve 2020. godine morale odgoditi zbog situacije s koronavirusom.

Linda je prije mjesec dana na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s osmijehom na licu u salonu vjenčanica. Nakon dugo traženja, uspjela je pronaći svoju savršenu haljinu za taj poseban dan.

"Naš veliki dan sve je bliže", stajalo je u opisu.

Pratitelji su joj pružali riječi podrške i čestitali ispod fotografije: "Izgledat ćeš prekrasno", "Jedva čekam, toliko sam uzbuđena", "Napokon", "Čestitke", "Bit ćeš najljepša mladenka".

Blizak izvor parnericama izjavio je za Daily Mail Online: "Njih dvije jedva čekaju taj dan".

Inače, Fox je od 2016. u vezi s Norvežankom, majkom dva sina koja vodi privatan život i pjevačica je istaknula da joj je drago što nije kao ona u šoubiznisu. Zaručile su se u ožujku 2020.

Samantha je osvojila svijet 80-ih svojom glazbom, ali i seksipilom te je zbog toga imala vojsku obožavatelja.

Samantha je postala senzacija preko noći nakon što je kao 16-godišnjakinja pozirala u toplesu za slavnu Page 3 britanskog tabloida The Sun. Bila je najmlađi model kojem je uspjelo pojaviti se na njoj i ubrzo je nosila titulu najpopularnije pin-up djevojke tog razdoblja.

Kada je osvojila javnost svojim izgledom i seksipilom, pokazala je i svoj pjevački talent. Samantha je 1986. objavila debitantski singl "Touch Me" koji je poharao glazbene ljestvice i bio na prvom mjestu u 17 zemalja. Popularne su bile i njezine pjesme "Naughty Girls" i "I Wanna Have Some Fun", a 1988. je bila nominirana za nagradu Brit u kategoriji najbolje ženske glazbene umjetnice.

Dok je gradila pjevačku karijeru, Samantha je odlučila zapostaviti onu modela. Pojavila se još pokoji put u tabloidu The Sun, ali u posebnoj prigodi kada je Page 3 slavio 25. godišnjicu svog postojanja i tada se opet skinula u toples što je oduševilo njezine muške obožavatelje. Sredinom 90-ih pozirala je za izdanje magazina Playboy.

