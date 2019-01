Mnogi upravo nagrade SAG smatraju uvertirom u dodjelu Oscara.

Na svečanoj dodjeli nagrada Udruženja filmskih i televizijskih glumaca (SAG Awards) održanoj u nedjelju u Los Angelesu trijumfirao je film 'Black Panther', bez kipića ostavivši favorizirani 'A Star is Born'. Film je osvojio nagradu za najbolji glumački ansambl.

Nagradu za najbolju glumicu ulogom u drami 'The Wife' osvojila je Glenn Close, još jednom pobijedivši Lady Gagu u glavnoj ulozi u filmu 'A Star is Born.'

U konkurenciji najboljih muških uloga ove je godine nagradu odnio Rami Malek koji je utjelovio Freddieja Mercuryja u filmu Bohemian Rhapsody.

Nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu osvojila je Emily Blunt ('A Quiet Place'), a najboljim sporednim muškim glumcem proglašen je Mahershala Ali za ulogu u filmu 'Green Book'.

Nagrada za najbolji glumački ansambl u dramskoj televizijskoj seriji pripala je glumcima iz serije 'This is Us', a najbolji glumački ansambl u humorističnoj tv-seriji onaj je iz "The Marvelous Mrs. Maisel".

Najboljom glumicom u humorističnoj tv-seriji proglašena je Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel'), a glumcem Tony Shaloub iz iste serije.

Nagrada za najbolju glumicu u dramskoj tv-seriji pripala je Sandri Oh ('Killing Eve'), a za najboljeg glumca Jasonu Batemanu ('Ozark').

Nagrada za životno djelo uručena je Alanu Aldi, zvijezdi tv-serije M.A.S.H., dok su Daren Criss i Patricia Arquette nagrađeni u kategoriji najbolje izvedbe glumca/glumice u miniseriji, odnosno tv-filmu.