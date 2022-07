Salaam Rami podijelio je glasovnu poruku Amy Winehouse kao prisjećanje na nju i njezinu 11. godišnjicu smrti.

Salaam Remi prisjetio se pjevačice Amy Winehouse na njezinu 11. godišnjicu smrti te na Instagram profilu podijelio tužnu objavu.

Podijelio je video njezinog spota In My Bed te je na sljedećem slajdu objavio njezinu glasovnu poruku koju mu je poslala prije smrti.

U opisu ispod posta napisao je: "Nedostaješ mi".

"Nedostaješ mi. Nazovi me, gdje si, hajde", govorila je pjevačica u glasovnoj, a zatim mu je zapjevala: "Nazovi me. Ako me ne nazoveš, ne znam što ću učiniti…".

Producent i Amy zajedno su krenuli u poslovne suradnje 2003. godine kada je snimila album Frank.

Njezina obitelj i dandanas dobivaju dio zarade od njezine glazbe.

"Amyna majka i ja upravljamo njezinim nasljeđem, i da, naravno, njezina nam glazba i dalje donosi puno novca. Osigurala je cijelu obitelj. Stvar je u tome da bih ja dao sve samo da mi se kćer može vratiti. Deset je godina prošlo od njezine smrti, a ona se i dalje brine o svojim voljenima, obitelji i prijateljima i to je tipično za nju. Bila je velikodušna dok je bila živa, a na mnogo načine to je i danas", izjavio je otac Mitch.

Povodom desete godišnjice njezine smrti BBC Two emitirao je novi dokumentarni film o Amynu životu pod nazivom "Reclaiming Amy" u kojem se osim obitelji pojavljuju i njezini bliski prijatelji.

Amy Winehouse bila je jedna od najuspješnijih i najtalentiranijih glazbenica, čiji je put prema slavi počeo albumom "Frankom", a nastavio se i onim naziva "Back To Black". Nažalost, njezinu su blistavu karijeru obilježili ovisnost o alkoholu i drogama te turbulentan privatni život, što ju je na kraju koštalo i njegove cijene.

