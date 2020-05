Studio je osvojio i dva Zlata – za pulske bazene te za bocu maslinovog ulja Latini

Rovinjski Studio za vizualne komunikacije Tumpić/Prenc osvojio je Best of Show, nagradu na ovogodišnjem natjecanju European Design Awards. Najboljim od svih pristiglih radova iz cijele Europe proglašen je projekt signalizacije Gradskih bazena Pula-Pola, koji je nagrađen i Zlatom u kategoriji Signalizacije. Još jedno Zlato rovinjski je studio osvojio u kategoriji Ambalaže hrane i pića, i to za pakiranje maslinovog ulja Latini. Ovo je dosad najveći uspjeh hrvatskih dizajnera na prestižnom natjecanju čiji žiri čine kritičari, urednici i autori iz 11 uglednih europskih magazina o dizajnu.

PR (Foto: Promo)

Tim studija, kojeg čine Sara Prenc Opačić, Anselmo Tumpić i Anton Licul Grk, izradio je cjelokupni vizualni identitet te unutarnju signalizaciju Gradskih bazena Pula-Pola. „Drago nam je što je pobijedio ovaj veliki izazovni projekt za objekt koji se prostire na oko 6000 četvornih metara. Cilj nam je bio obogatiti samu arhitekturu, a to smo napravili korištenjem klasične ikone signalizacije u dijelu objekta, dok smo u drugom dijelu te ikone animirali te kroz zabavu postigli komunikaciju sa samim objektom.“, izjavio je kreativni direktor Anselmo Tumpić.

Osnovni element vizualnog identiteta i signalizacije su bijela i plava linija, koje se provlače kroz sve prostora te služe i kao podloga za različite ilustracije pojedinih sadržaja, ali i znamenitosti grada Pule. „Posebno me veseli ova nagrada, između ostalog jer sam 13 godina i sama provela u bazenu. Plivanje nije baš vizualno najatraktivniji sport. Kad uđe u bazen, plivač ima samo crtu koju prati i svoju glavu. Samim time zadatak nam nije bio najjednostavniji, ali uspjeli smo zadovoljiti sve - od plivača, preko građana i arhitekata, pa do stručne javnosti“ , ističe direktorica Sara Prenc Opačić.

PR (Foto: Promo)

Također Zlatom ovjenčana ambalaža maslinovog ulja Latini inspirirana je stoljetnim obiteljskom pričom o pretku proizvođača ulja koji je jednom za nadnicu od zemljoposjednika dobio tada rijetku kariranu košulju. Karirani uzorak s džepićem na etiketi već je nagrađen prestižnim međunarodnim priznanjem Red Dot: Best of the Best te srebrnom nagradom na natjecanju IdejaX.

Zbog pandemije koronavirusa ovogodišnja je svečanost dodjele European Design Awards u Valenciji otkazana, a dobitnici su proglašeni online, putem Youtube kanala.