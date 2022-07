Gemma Atkinson otvoreno je progovorila o detaljima bivše veze s nogometašem Cristianom Ronaldom s kojim je bila 2007. godine.

Glumica i radijska voditeljica Gemma Atkinson ispričala je detalje iz veze s nogometašem Cristianom Ronaldom.

Gemma i Cristiano svoju romasu su proživljavali još 2007. godine kada je on igrao za Manchester United. Bivša manekenka sada je u radijskom intervjuu ispričala da su njihovi spojevi bili vrlo skromni.

"Otišli bismo do moje kuće, popili šalicu čaja i gledali Only Fools and Horses. Najiskrenija sam! Ne znam je li sada još u tome, ali činilo se da je tada zaista uživao", prenosi Daily Star.

Mediji su joj nakon prekida nudili ogromne svote novaca da ispriča pokoji detalj, no ona je odbijala.

Nastavila je svoj život te je sada zaručena za 31-godišnjeg Gorku Marqueza te zajedno imaju kćer, dvogodišnju Miju.

A Cristiano je u vezi s manekenkom Georginom Rodriguez. O

Zajedno imaju dvije kćeri, Alanu i Bellu Esmeraldu dok je Ronaldu surogat majka rodila troje djece, Cristiana Juniora i blizance Evu i Matea.

