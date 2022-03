Roman Abramovič tri puta je stao pred oltar, a s posljednjom suprugom Dašom Žukovom u braku je bio do 2018. godine.

Ruski bogataš Roman Abramovič (55) ovih je dana potvrdio da prodaje klub Chelsea, a nagađa se kako je cijena oko tri milijarde funti. Kako je najavio, prihod od prodaje kluba donirat će zakladi za žrtve rata u Ukrajini. Oči cijeloga svijeta uprte su posljednjih dana upravo u Abramoviča, a javnost se sve više počela zanimati i za njegov privatni život.

Ruski bogataš ženio se i razveo tri puta, a ima sedmero djece. U prosincu 1987. godine vjenčao se za Olgu Lisovu, no par se razveo tri godine kasnije. U listopadu 1990. pred oltar je stao s bivšom stjuardesom Aeroflota, Irinom Malandinom, a u braku su dobili petero djece.

Irina je prema navodima svjetskih medija još 2006. godine uposlila najbolje odvjetnike zbog pripreme razvoda od milijardera, a svemu je presudila njegova bliskost s tada 25-godišnjom Dašom Žukovom, kćeri ruskog oligarha Aleksandra Žukova. Od Irine se rastao 2007. godine, a ona je u brakorazvodnoj parnici dobila navodno 213 milijuna eura.

Abramovič se kasnije vjenčao s Dashom 2008. godine te su dobili dvoje djece, no prije četiri godine i ta je ljubav pukla.

Ruski milijarder blizak je sa svojom djecom, no previše detalja o njihovu životu nikada nije odavao javnosti. Anna je njegovo najstarije dijete i danas ima 29 godina te je ocu zadavala glavobolje kada se s 18 godina zaručila, što on nije odobravao. Arkadij je dvije godine mlađi od nje, a veliki je fan nogometa baš poput svoga oca. Sofia Abramovič uživa u očevu bogatstvu, a njezine društvene mreže vrve fotkama sa skupih putovanja te se ne srami pokazati da voli luksuz. Romanova kćer Arina ima 20 godina, a velika je obožavateljica jahanja. Ilija je najmlađe dijete koje je Abramovič dobio s drugom suprugom.

Aaron i Leah Lou žive u New Yorku sa svojom majkom Dašom, no Abramovič ih redovito posjećuje. Sa svojim bivšim suprugama je u redovitom kontaktu, a one ni nakon razvoda nisu previše govorile o njihovoj privatnosti.

O njegovu ljubavnom životu posljednjih se godina vrlo malo pričalo, a on radi sve što je u njegovoj moći da zaustavi bilo kakve glasine o potencijalnim djevojkama.

Roman Abramovič inače često ljetuje u Hrvatskoj, točnije Dubrovniku, gdje su ga fotografi nerijetko lovili u ležernim šetnjama. Češće ga se može vidjeti u skrovitim uvalama na obližnjim otocima Mljetu ili Šipanu. Na jug naše zemlje dolazio je i s bivšim suprugama, a dubrovačku luku krasile su i njegove luksuzne jahte vrijedne stotine milijuna eura.

