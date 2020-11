Tina Turner legenda je svjetske glazbe, a karijeru je započela još 60-ih godina s bivšim suprugom Ikeom Turnerom. Posljednji put je na turneju krenula 2008. godine, a tijekom karijere osvojila je brojne nagrade te je rušila rekorde.

Tina Turner danas je poznata pod nadikom "Rock baka", a ova legendarna pjevačica svoju karijeru započela je kao dio dua Ike & Tina Turner. Publika ju obožava zbog energičnih nastupa i snažnoga glasa, a svojim je hitovima osvojila cijeli svijet.

Roditelji legendarne pjevačice bili su siromašni, a nakon što su se rastali, Tinu i njezinu sestru odgojili su baka i djed. Još kao tinejdžerica Tina se počela kretati u R&B krugovima gdje se upoznala s modernom glazbom. Ike Turner u to je vrijeme bio vođa grupe Kings of Rhythm, za koju mnogi govore da je jedan od prvih bendova koji je krenuo s rock n' rollom, a Tina je glazbenika upoznala u jednom noćnom klubu. Otpjevala je njegovu pjesmu "You Know I Love You" i tu je počela njihova priča, iako joj se Ike na prvi pogled nije niti svidio. “I Idolize You,” “It’s Gonna Work Out Fine,” “Poor Fool” i “Tra La La La La” samo su neke od uspješnica koje je ovaj slavni par objavio sredinom 60-ih godina.

Ike je čitavo vrijeme bio nasilan prema njoj te je Tina odlučila pobjeći. Još dok su bili zajedno, glazbenik je u kući u kojoj je živio s Tinom dovodio ljubavnice, a legendarna pjevačica u memoarima iz 2018. godine otkrila je brojne detalje iz njihove veze.

Nakon razvoda od Ikea, Tina je započela uspješnu samostalnu karijeru. Okrenula se budizmu kako bi pronašla mir, a jedno je vrijeme nastupala u puno manjim dvoranama od onih na koje je dotad bila navikla. Nije joj to previše smetalo jer je bila napokon slobodna. Tina se tražila, a samostalna karijera krenula joj je nakon što je 1984. godine objavila hit-pjesmu "Private dancer" i potpisala ugovor za diskografsku kuću EMI. Singl “What’s Love Got to Do With It” u Americi je došao do prvog mjesta top-lista, a osvojila je i Grammy.

Pravu ljubav pronašla je tek kasnije, a 2013. godine se udala za dugogodišnjeg partnera Erwina Bacha. Par se skrasio u Švicarskoj, a Tina danas slovi kao jedna od najvećih glazbenih diva na svijetu. Turner je posljednji put na turneju kranula 2008. godine, a tim je povodom proslavila i 50 godina na svjetskoj sceni. Radi se o jednoj od najuspješnijih turneja svih vremena, a Tina je i ranije rušila rekorde. 80-ih godina je svojom turnejom srušila Guinnesov rekord za najuspješniju turneju samostalnog izvođača ikada i taj je naslov držala dugo vremena.

Časopis Rolling Stone je Tinu Turner svrstao među 100 najboljih glazbenika u povijesti, vlasnica je zvijezde na Stazi slavnih u Hollywoodu, tijekom karijere je osvojila čak 12 Grammyja, od kojih je jedan i onaj za životno djelo.