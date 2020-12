"Sretan Božić svakome" jedan je od najvećih domaćih božićnih hitova, a Robert Mareković u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nam je sve o pozadini pjesme, kako je nastala te kako iz današnje perspektive na nju gleda.

"Snijeg svud pada, Zvona zvone, Srca mlada vesele se, To je vrijeme ljubavi i mira, Sretan Božić svakome", stihovi su to jedne od naših najpopularnijih božićnih pjesama iza koje stoje Fantomi, a singl je već dugi niz godina nezaobilazni dio repertoara bilo kojeg tuluma u božićno vrijeme. Radi se o singlu koji je neupitno najveći domaći božićni hit, a snimljen je 1992. godine. Fantomi su žarili i palili 90-ih godina domaćom scenom, a njihove se pjesme još danas pjevuše i svi ih znaju na pamet. Robert Mareković, nekadašnji pjevač Fantoma i naš poznati glazbenik u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nam je sve o pozadini pjesme, ali i otkrio nam koji su mu planovi za Božić te koja je po njemu najbolja božićna pjesma ikada snimljena.

"Kad sam bio klinac krajem osamdesetih koje su blago naznačile i kraj bivše države, još uvijek se nisu snimale božićne pjesme u nas. Kako sam kao tinejdžer odrastao uz američku glazbu i izvođače kao što su Elvis Presley ili Frank Sinatra, koji su pod normalno objavljivali božićne albume, tako je meni taj repertoar bio blizak te drag. Kada smo objavili prvi album mog matičnog banda Fantomi i postali popularni, počeo sam maštati o tome da snimimo božićnu pjesmu, i to se dogodilo 1992. Bili smo među prve tri božićne pjesme koje su objavljene u Hrvatskoj. Prije nas je jedino Kićo Slabinac objavio adventski album, ali s tradicionalnim, uglavnom domaćim crkvenim pjesmama", priča Mareković te ističe kako je pjesma prepjev engleskog hita "Merry Christmas Everyone"

"Zahvaljujući prvenstveno našem bubnjaru Branku Trajkovu - Traku, dali smo pjesmu drugačije ruho, dobila je neki gotovo autorski štih, a ja sam napisao tekst tijekom ljeta na temperaturi od 30 stupnjeva. Tada kod kuće nismo imali klimu, pa sam se rashlađivao misleći na zimske idiome. I Krešimir Mišak je napravio sjajan gitarski solo koji je obojao pjesmu", ističe glazbenik. Ispričao nam je i kako je publika reagirala na tu pjesmu kada je objavljena.

"Pjesma se odmah zavrtila, ali kako je kod nas vrlo kratko razdoblje u kojem se vrte božićne pjesme, pjesma je rasla s godinama, što je nekako i logično za božićni repertoar. Uvijek smo s Fantomima izvodili ovu pjesmu, čak i na morskim gažama usred ljeta, a i danas je je izvodimo sa Swingersima. Ta pjesma je u međuvremenu postala ono što je nama kao djeci bila pjesma "Zeko i potočić", svi je u vrijeme Adventa pjevaju, od vrtića, preko glazbenog odgoja u školama pa do tuluma odraslih. S obzirom da jako volim Božić, baš sam sretan

da sam doprinjeo proslavi Adventa u Hrvata. Uvijek se zafrkavam da sam našem napaćenom narodu ostavio dvije sretne pjesme, "Sretan Božić svakome" i "Sretan rođendan", te time općenito uljepšao život Hrvatima", kaže Mareković. Otkrio je i kako iz današnje perspektive gleda na singl "Sretan Božić svakome", ali i što bi mijenjao.

"Pa to je pjesma kakva vam se dogodi jednom ili dvaput u životu, pjesma koja ostane, koja živi svoj život, bez obzira na vas. Ponosan sam na nju, iako je obrada, nekako smo je napravili svojom, pa hoćete i našom (hrvatskom). Sjećam se da sam došao na snimanje vokala nakon provedene noći u Kulušiću, i glas mi nije bio u najboljem stanju, ali Nikša Bratoš kao producent je izvukao ono najbolje od mene. Pjevanje nije savršeno na toj snimci, ali ima nekog šarma. Bratoš je napravio sjajan posao te je uvelike zaslužan za uspjeh pjesme. Ne bih mijenjao apsolutno ništa", rekao nam je. Robert Mareković otkrio nam je i kakvi su mu planovi za Božić, ali i kako inače provodi taj blagdan.

"Ti dani oko Božića su uvijek ludnica, tu su svirke s bendom i DJ-inga na Badnjak, ponekad se odradi nekoliko angažmana tijekom dana i noći, a sam Božić je obično spremanje za Njemačku, s obzirom da godinama sviramo (Swingersi) nekoliko dana prije Nove godine i sam doček već tradicionalno u Munchenu, u vrhunskom hotelu "Bayerischer Hof". Naravno, to se ove nesretne 2020 neće dogoditi", priča glazbenik te ističe i koja mu je najdraža božićna tradicija. "Kada su mi obaveze dopuštale, volio sam ići na polnoćku u crkvu Svetoga Blaža blizu Britanca u Zagrebu, tamo sam prvi puta bio sa šesnaest godina i to mi se duboko urezalo u sjećanje. Nažalost, zbog obaveza se to razvodnilo. Druga najdraža tradicija je gledanje filma "Taj divna život" s Jamesom Stewartom, to se ne propušta", ističe Mareković, koji nam je za kraj ispričao i koja je po njemu najbolja božićna pjesma ikada snimljena.

"Veliki sam fan božićnih standarda, koji su većinom nastali tijekom tridesetih i četirdesetih godina prošlog stoljeća, čak volim reći kad bih morao izabrati top 10 svojih najdražih pjesama općenito, da bi se unutar tih deset našle bar tri božićne, pa zato mi dopustite da izaberem tri: "White Christmtas", "Silent Night" i "I'll be Home for Christmas", ispričao nam je glazbenik.