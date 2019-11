Zločesta djevojka Rihanna danas je jedna od najslavnijih pjevačica svijeta, no njezin je život bio prepun teških situacija i trauma.

Znamo ju kao neodoljivo seksi tamnoputu divu s Barbadosa, no skroman početak i odrastanje u siromaštvu zauvijek su je obilježili. Rihanna je danas 31-godišnja milijarderka, pjevačica i dizajnerica koja je izgradila carstvo ni iz čega - potekla je iz potleušice na plaži, a sada svi pjevaju njezine hitove.

Karijeru je započela sa nepunih 18 godina, kada je doselila u SAD u nadi da će ostvariti svoj pjevački san. Mršavica savršenog tijela i izražajnih očiju 2005. je izdala svoj prvi album, da bi sljedeći "A Girl like Me" izišao već sljedeće godine i postao veliki hit. Do 19 godine, Rihanna je izdala već tri albuma, od kojih je treći "Good Girl Gone Bad" polučio najviše uspjeha i etablirao Rihannu kao novu vladaricu glazbenih ljestvica.

Od tada do danas, Rihanna je postala jedna od najpoznatijih glazbenica svijeta koja albume rasprodaje u rekordnim brojkama, a zbog svoje poduzetničke crte i osnivanja vlastitih brendova kozmetike i donjeg rublja, zaradila je nevjerojatno bogatstvo.

Ipak, nije sve uvijek bilo bajno za ovu ljepoticu. Rihanna je odrasla na Barbadosu u velikoj obitelji, jer je iz prijašnjih veza njezinog oca imala dvije polusestre i jednog polubrata. Svi oni živjeli su zajedno u trosobnoj kućici pored plaže, a da bi se prehranili prodavali su odjeću na štandu pored ceste. Pjevačica je tako imala vrlo skromne početke, a dodatna trauma koju vuče iz djetinjstva je i alkoholizam i ovisnost o kokainu njezina oca. Rihannin otac, inače lučki radnik, brutalno je tukao svoju ženu, majku pjevačice, ali i svoju djecu. Rihanna je jednom javno progovorila o tome kako se sjeća dana kada bi u školu odlazila s crnim masnicama od remena kojim ju je otac tukao.

Zbog silnog obiteljskog stresa, ljepotica je do puberteta patila od teških glavobolja zbog kojih su liječnici mislili da ima tumor. Kada su se njezini roditelji razveli, Rihanna je napokon prestala patiti od migrena te joj se kvaliteta života drastično popravila. Školovanje ljepotici nije bilo na prvo mjestu, pa nikada nije završila ni srednju školu, a navodno se uvijek jako mučila s učenjem. Školske klupe tako je radije zamijenila bendovima u kojima je pjevala, a koji su je doveli do vrha svjetskih glazbenih lista.

Ni u ljubavnom životu ova ljepotica nije imala previše sreće. Od 2009. do 2016. je bila u nestabilnoj vezi s glazbenikom Drakeom, a prije njega bila je u vrlo turbulentnoj vezi s Chrisom Brownom - koji ju je brutalno istukao.

Nakon što su se zaljubili jedno u drugo 2008. Rihanna i Brown su se u veljači 2009. gadno posvadili zbog čega je došlo do okršaja u kojem je Rihanna zadobila fizičke ozljede. Zbog napada je protiv Browna podignuta optužnica, a procurile su i policijske fotografije pjevačice čije je lice bilo prekriveno tamnim masnicama. Zbog tog skandala Brown je dobio zabranu prilaska Rihanni kao i pet godina uvjetne kazne.

Od 2017. Rihanna ljubi saudijskog biznismena Hassana Jameela, a nedavno se počelo šuškati i da je trudna.

Zbog toga što je nabacila nekoliko kilograma više, te danas definitivno nije mršavica, Rihannu neki slave, a neki osuđuju. Ono što je sigurno je da ona zrači seksepilom više no ikad prije te da djeluje samozadovoljnije no u ranoj mladosti. Ova dama velike karizme svakim svojim privatnim, a i poslovnim potezom dokazuje zlim jezicima da joj nema ravne.