Scena iz filma Korak do slave

Redatelj Cameron Crowe je u filmu "Korak do slave" opisao svoj put do svojih najvećih glazbenih heroja, no i pozadinu turneja koja nije bila dostupna javnosti.

Mladi novinar časopisa Rolling Stone, William Miller, prije 20 godina je osvojio svijet svojom pričom iz filma "Korak do slave", a priča groupie djevojke koju glumi Kate Hudson potaknula je brojna nagađanja o njezinom pravom identitetu.

Scenarij i režiju filma potpisuje Cameron Crowe, koji je prikazao djelomično stvarne događaje iz vlastitog života. Kao mladić i Crowe je pisao za Rolling Stone, no pratio je bendove Led Zeppelin, Eagles i Lynyrd Skynyrd, koji su prikazani kao izmišljeni bend Stillwater. Redatelj je tijekom tog perioda izgubio nevinost, zaljubio se te je upoznao svoje glazbene heroje. Upravo to je priča glavnog lika filma Williama Millera.

William odrasta uz pretjerano zabrinutu majku te potajno sluša brojne ploče koje mu je ostavila sestra Anita nakon što je otišla raditi kao stjuardesa. Svojim tekstom oduševi rock kritičara koji mu da zadatak da napiše recenziju koncerta grupe Black Sabbath, nakon čega ga spoji s časopisom Rolling Stone te kreće na turneju sa Stillwater kako bi napisao veliku priču o njima. Između ostalih, s njima je među brojnim groupie djevojkama i Penny Lane (Kate Hudson) koja Williama savjetuje o brojnim situacijama kroz koje bend prolazi, a on se u nju zaljubi.

Do kraja priče mladiću je jasno tko je u koga zaljubljen, da priča benda nije jednostavna, a s druge strane, članove benda je strah što će biti objavljeno u članku. Perspektiva takvog pogleda na turneje i bend oduševila je milijune diljem svijeta, a film je zaradio i četiri nominacije za nagradu Oscar.

Otkad je film objavljen, mediji su nagađali tko je zapravo Penny, a nakon brojnih priča da je ona zapravo jedna od najpoznatijih groupie djevojaka, Pamela Des Barres, Crowe je objasnio kako je ona jedna od najboljih djevojaka koje je u životu upoznao, no nije otkrio njezin pravi identitet. Ipak, ispostavilo se da je to Pennie Ann Trumbull, a radila je kao promotor rock bendova 70-ih godina. Redatelj nikada nije rekao tko je točno njegova fatalna groupie.

Prošle godine je objavljen i mjuzikl istoimenog filma, a iako je redatelj napravio brojne poznate filmove pored "Korak do slave", upravo taj film najviše je zanimljiv novinarima i danas.

Zanimljivo, glumica Kate Hudson je dio scenarija filma doživjela i u stvarnom životu, obzirom na činjenicu da je bila u braku s Mattom Bellamyjem, pjevačem slavnog rock benda Muse.