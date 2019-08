Ljepotice su imale i fiting s dizajnerima Zoranom Aragovićem i Ivicom Skokom, a predstavile su i svoju video razglednicu koja vrvi prelijepim kadrovima.

Miss Hrvatske ove subote doživjet će svoje veliko finale, a Lijepa Naša dobit će još jednu najljepšu Hrvaticu koja će nas predstavljati na Izboru za Miss Svijeta.

Djevojke se na Lošinju pripremaju punom parom, no stigle su one i do gradonačelnice Ane Kučić koja ih je primila u svojem uredu i poželjela im puno uspjeha u životu.

Direktor TZ Lošinj, Dalibor Cvitković, također je upoznao sve natjecateljice, a u ime grada priređeni su im i pokloni iznenađenja.

Ipak, nije bilo vremena za opuštanje i razgledavanje jednog od najljepših hrvatskih otoka jer djevojke ubrzano vježbaju koreografiju za veliko finale, a u tome im pomaže stručan tim direkcije Izbora.

Ljepotice su imale i fiting s dizajnerima Zoranom Aragovićem i Ivicom Skokom, a predstavile su i svoju video razglednicu koja vrvi prelijepim kadrovima.