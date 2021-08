Quentin Tarantino otkrio je zašto svojoj majci Connie Zastoupil ne želi dati ništa od svoje milijunske zarade koju je ostvario kao jedan u najuspješnijih holivudskih redatelja.

Legendarni holivudski redatelj Quentin Tarantino iznenadio je obožavatelje svojim priznanjem kako svojoj majci nije dao ni novčić od svoje milijunske zarade i to sve navodno zbog jednog oštrog komentara kojeg mu je izrekla u djetinjstvu.

Naime, 58-godišnji Quentin, čije se bogatstvo trenutačno procjenjuje na 120 milijuna dolara, u podcastu "The Moment with Brian Koppelman" progovorio je o svom obećanju koje je u djetinjstvu dao majci, a to je da joj neće dati ama baš ništa od novca kojeg će jednog dana zaraditi u Hollywodu.

Izjavio je kako je od malih nogu znao da će se baviti pisanjem, no da se u školi mučio i imao problema, što je njegovoj majci Connie Zastoupil teško padalo. Često se ljutila zbog toga na njega i jednom mu je prilikom u gnjevu rekla nešto što on nikada nije zaboravio.

"Ta tvoja mala spisateljska karijera kojom se baviš? To je gotovo. To mi je rekla na tako sarkastičan način da sam joj odmah rekao kako od moje zarade nikada neće vidjeti ni novčića, da neće dobiti kuću, neće biti putovanja za nju, automobila. Ništa neće dobiti jer mi je to rekla", izjavio je Quentin.

Godinama kasnije ispostavilo se kako se nije šalio, što je i potvrdio gostujući u Koppelmanovu podcastu.

"Pomogao sam joj samo oko nekih problema s porezom, ali kuću nije dobila, niti automobil", otkrio je i dodao kako je važno da roditelji razumiju koliko njihovi komentari mogu imati značajan utjecaj na djecu.

"Postoje posljedice koje vaše riječi mogu ostaviti na djecu. Zapamtite to, postoje posljedice vašeg sarkastičnog tona", poručio je redatelj.

Quentin je danas jedan od najuspješnijih filmskih i Oscarima nagrađen redatelj.