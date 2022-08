Olivia Newton-John bila je 11 godina u braku s Mattom Lattanzijem koji ju je prevario s njihovom dadiljom dok je ona sudjelovala u humanitarnoj akciji za oboljele od karcinoma.

Pokojna glumica i pjevačica Olivia Newton-John bila je u 11 godina dugom braku s glumcem Mattom Lattanzijem koji joj je slomio srce.

Zajedno su dobili kćer Chloe, a brak im je završio zbog njegove afere s njihovom dadiljom, tada 23-godišnjom Cindy Jessup, i to u vrijeme dok se Olivia već borila teškom bolešću.

Razveli su se 1995. godine, a Matt je dvije godine kasnije oženio svoju mlađahnu ljubavnicu, no Olivija zbog toga nije pokazivala ogorčenost.

"Presretna je zbog njih. Izgleda loše jer je Cindy često čuvala njihovu kći i bila joj je prijateljica, no prevare nije bilo", tvrdili su u to vrijeme prijateljici glumice.

Newton-John i Lattanzi, koji je bio 11 godina mlađi od nje, upoznali su se na setu filma "Xanadu", 1980. Usprkos velikoj razlici u godinama, odmah su kliknuli i bili su četiri godine u vezi prije nego što su 1984. stali pred oltar. Kći Chloe dobili su 1986. godine, a ona je Olivijino jedino dijete.

Brak im je zapao u krizu kada je 1992. godine Oliviji prvi put dijagnosticiran karcinom dojke zbog čega je pauzirala karijeru i fokusirala se na oporavak.

Tada su iz vile u Malibuu preselili na farmu u Byron Bayu, a to je, s vremenom, presudilo njihovom braku.

"Kad sam doznala da imam rak, mislila sam da je to - to", priznala je Newton-John 2005. za Daily Mail. "Otišla sam na farmu i ozbiljno razmišljala o mirovini", dodala je.

Lattanzi je 1993. glumio u austrijskoj sapunici "Paradise Beach" i tada su odlučili zaposliti Jessup da im pomogne brinuti se o Chloe, a ona je brzo postala dio njihove obitelji.

No dok je Newton-John 1994. godine tri mjeseca biciklirala od Sydneya do Pertha, u sklopu humanitarne akcije za pomoć oboljelima od raka, počela je sumnjati da je supurg vara s dadiljom, što je navodno on na kraju i priznao. Ubrzo nakon toga Lattanzi je iselio s farme, a Jessup se doselila k njemu kada su objavili razvod.

Olivia je kasnije u nekoliko navrata priznala da je dugo za sve krivila sebe.

"Mislim da bi naš brak svakako došao kraju, no to se dogodilo prije nego što sam očekivala zbog mojeg karcinoma, ali sve je ispalo dobro", svojevremeno je izjavila. Dodala je i kako su ostali u dobrim odnosima zbog njihove kćeri.

Olivia se nakon razvoda zaljubila u kamermana Patricka McDermotta i bili su u vezi devet godina, sve dok on 2005. nije nestao bez traga, nakon što je otišao u ribolov. Ona se nikada nije pomirila s njegovim nestankom, no 2008. se udala za producenta Johna Easterlinga s kojim je ostala u braku do kraja svojeg života.

Upravo je John na svojem Facebooku objavio vijest o njezinoj smrti.

"Dama Olivia Newton-John (73) preminula je jutros mirno na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena obitelji i prijateljima. Molimo sve da poštuju privatnost obitelji tijekom ovih vrlo teških vremena. Olivia je bila simbol trijumfa i nade više od 30 godina dijeleći svoje putovanje borbe s rakom dojke. Njezino nadahnuće u iscjeljivanju i pionirsko iskustvo s biljnom medicinom nastavlja se s Fondom zaklade Olivie Newton-John, posvećenom istraživanju biljnih lijekova i raka", poručio je John.

Oliviji se teška bolest vratila 2013. i 2017. godine. Obitelj je tražila da se umjesto cvijeća donacije proslijede njezinoj organizaciji za borbu protiv raka, Zakladi Olivia Newton-John.

Natali Dizdar iznenadila seksi fotkom iz mora, mokri badić otkrio je više nego što smo od nje navikli! +26

Žanamari uskočila u najmanji mogući bikini i napravila potpunu pomutnju: "Ne mogu, gasite Instagram!" +28