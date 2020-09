Provjerite koliko se detalja sjećate iz turbulentne reality emisije o obitelji Kardashian-Jenner "Keeping Up With the Kardashians" koja je uveseljavala gledatelje čak 14 godina, a završit će s 20. sezonom.

Mnogi gledatelji uživali su u dramama, divljim zabavama i privatnim trenucima poznatog klana Kardashian-Jenner, a ako ste i vi jedni od njih provjerite koliko se sjećate najznanimljivijih trenutaka iz popularnog realityja.

Koliko ste dobro pratili 'Keeping Up with the Kardashians' Koliko su dana Kim i Kris Humphries bili u braku? Kako unučad zove Kris Jenner? Kada je Kyle lansirala svoju prvu liniju ruževa za usne? Tko je potjerao Kim s pozornice jer nije htjela plesati?

Kako je Kylie objavila da je trudna? Kako se zove Khloeina prijateljica koja se često pojavljuje u reality showu? Gdje je otvorena druga Dash trgovina? Koji je nadimak Kim i Kanyea kao para? Što je Kim izgubila kada ju je Kris bacio u ocean, u vrijednosti od 75 tisuća dolara? Koja je bila tema na prvom rođendanu North West? Ipak su ti neki detalji iz 'Keeping Up with the Kardashians' promaknuli. Pokušaj ponovno! Dobar rezultat, ali možeš ti to i bolje! Bravo, znaš sve o najpopularnijiem reality showu na svijetu. Podijeli kviz s prijateljima!

