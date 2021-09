Patrick Swayze preminuo je 14. rujna 2009., a imao je samo 57 godina. Slavni glumac iza sebe je ostavio ženu koja je uz njega bila 34 godine.

Prošlo je 12 godina otkako je preminuo holivudski miljenik Patrick Swayze, a njegovi obožavatelji diljem svijeta i dalje ne mogu vjerovati da ga više nema.

Dugi niz godina Patrick je žene diljem svijeta bacao na koljena svojim šarmom, a časopis People ga je 1991. godine proglasio najseksi muškarcem na svijetu.

Swayze je rođen u Teksasu 1952. godine, a već u školi bavio se raznim granama umjetnosti, od baleta do glume. Igrao je i nogomet te je zahvaljujući tome dobio stipendiju, no ta karijera okončana je nakon što je gadno ozlijedio koljeno. Kada je imao 20 godina preselio se u New York kako bi nastavio baviti se plesom, a 80-ih godina je uz ples počeo i glumiti. Pojavio se u seriji "MASH", a tek nakon što je odglumio legendarnu ulogu u "Prljavom plesu" 1987. godine zavolio ga je cijeli svijet.

U filmskoj uspješnici Patrick je glumio Johnnyja Castlea, a snimio je i singl "She's Like the Wind", koji se našao i na soundtracku filma. Uloga Sama u filmu "Duh" u kojem se pojavio uz Demi Moore osigurala mu je status jedne od najvećih zvijezda Hollywooda toga doba, a Swayze je 1997. godine dobio i zvoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.

Bio je poznat kao "dobar dečko" od samih početaka karijere, a to je dokazao i svojim ljubavnim životom. Nije upadao u skandale, a od 1975. godine pa sve do svoje smrti bio je u braku s Lisom Niemi. Par nije imao djece nakon što je Lisa doživjela spontani pobačaj. Upoznali su se kada je on imao 18, a ona 14 godina, a njihova ljubav bila je i inspiracija za singl "She's Like the Wind".

Uz brojne hobije koje je imao, svakako je najzanimljivija vožnja aviona. Swayze je bio licencirani pilot, baš poput svoje supruge, a nerijetko su odlazili sami na letove. Dvaput su doživjeli nezgode, no srećom sa sretnim ishodom.

Krajem prosinca 2007. godine, dok je snimao gilm "The Beast", Patrick je počeo imati probleme s boli u trbuhu. Samo dva tjedna nakon toga dijagnosticiran mu je rak gušterače. Odmah je krenuo s liječenjem i u početku se činilo kako će sve biti u redu jer su liječnici uspjeli odstraniti dio tumora. Iako su mediji u to vrijeme već pisali kako je Swayze u lošem stanju, njegovi liječnici sve su demantirali te se on nastavio baviti i glumom. "Liječenje je dobro i pobijedit ću ovu bolest", rekao je u jednom intervjuu u svibnju 2008. godine.

Do početka 2009. godine rak se već proširio i na druge organe, a glumca su hospitalizirali zbog upale pluća u siječnju iste godine. Pušten je iz bolnice, no nekoliko mjeseci kasnije stanje mu se počelo pogoršavati. Patrick je tada počeo pričati da je bio i žestoki pušač 40 godina, a znao je popušiti i 60 cigareta na dan.

Slavni glumac preminuo je 14. rujna 2009. godine, a imao je tek 57. S rakom se borio 20 mjeseci, a preminuo je u krugu svoje obitelji. Njegovo tijelo je kremirano, a obitelj je pepeo prosula iznad ranča u Novom Meksiku.