Prošlo je deset godina otkako je korejski reper Psy zaludio svijet svojim zaraznim hitom ''Gangnam Style'', a evo gdje je poznato lice danas.

Prošlo je deset godina otkako je korejski reper Psy izbacio pjesmu ''Gangnam Style'' koja je u nekoliko dana postala nevjerojatno veliki hit te brzinom munje postala najslušanija pjesma na svijetu.

''Gangnam Style'' je do danas prikupila 4 milijarde i 500 milijuna pregleda na službenom YouTube kanalu, a 2021. ova je platforma objavila listu najslušanijih pjesama na kojoj je Psy zauzeto visoko 5. mjesto.

Ispred njega su se našli Luis Fonsi i Daddy Yankee s pjesmom ''Despacito'', Ed Sheeran s hitom ''Shape of You'', Wiz Khalifa i Charlie Puth s pjesmom ''See You Again'' i Bruno Mars i Mark Ronsomn u duetu ''Uptown Funk''.

Mnogi ne mogu vjerovati da je od izlaska ove pjesme prošlo već desetljeće, a svi se sjećaju interesantnog izvođača koji je u crnom odijelu u staji konja zaplesao popularni ples uz riječi pjesme. Karakterističnog plesa se mnogi i danas sjećaju, a sad već davne 2012. godine postao je toliko popularan da su ljudi diljem svijeta snimali sebe i društvo dok izvode ove plesne pokrete.

No, gdje je Psy danas?

Nakon ''Gangnam Stylea'', Psy je izbacio još nekoliko hitova Gentleman i Hangover, a iako i dan danas izbacuje nove pjesme, nijedna nije uspjela postići toliko popularnost.

Tek je ''Gentleman'' osvojila najbliži broj pregleda, milijardu i pol do danas.

Psy trenutno ima 44 godine, a još uvijek živi i radi u Južnoj Koreji. Kroz život se uglavnom bavio glazbom, a 2019. godine osnovao je svoju tvrtku ''P Nation'' koja se bavi izdavanjem pjesama i prikupljanjem glazbenih talenata.

O ostatku njegova života ne zna se mnogo, a jednom je prilikom rekao kako mu je glavni glazbeni uzor Freddie Mercury.

''Moj životni uzor i heroj je Freddie Mercury iz Queena. Njegovoj vještini pisanja pjesama ne mogu se ni približiti, ali njegov nastup na pozornici i sposobnosti naučio sam iz videa koje sam gledao. Trenutačno sam broj 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu, pa ako budem imao priliku otići tamo, želim upoznati članove Queena i reći im koliko me njihova glazba inspirirala'', rekao je.

2001. godine navodno je završio u pritvoru zbog posjedovanja marihuane, a 2013. u intervjuu za ''The Sunday Times'' priznao je i da ima problem s alkoholom.

2002. godine, Psy je sudjelovao na koncertu protiv Amerike nakon što je američka vojska slučajno zarobila i ubila dvije 14-godišnjakinje, a gomila Korejanaca tada je organizirala prosvjed i koncert na kojem je Psy na pozornicu donio mini verziju američkog tenka i razbio ga o pod pozornice.

2006. godine oženio je Yoo Hye-yeon, a par je dobio i blizance čija su imena nepoznata.

