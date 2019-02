"Prohujalo s vjetrom", jedan od najomiljenijih i najkontroverznijih holivudskih filmova svih vremena vraća se krajem veljače u američke kino-dvorane u povodu obilježavanja 80-godišnjice njegove premijere.

Film iz 1939., nastao po istoimenome književnom predlošku Margaret Mitchell, priča je o mladoj Scarlett O'Hari koja usred Američkog građanskog rata svim snagama nastoji zadržati obiteljski posjed na jugu zemlje.

U filmu je maestralno glumi britanska glumica Vivien Leigh, a njezinog partnera Rhetta Butlera, Clark Gable.

"Prohujalo s vihorom" prikazivat će se 28. siječnja u svim američkim gradovima koje imaju kino-dvorane, prenosi New York Times. S obzirom na to da je riječ o radnome danu, film će biti na repertoaru do 3. ožujka.

Film je osvojio osam nagrada Oscar, a imao je još pet nominacija. Osvojio je i dva počasna Oscara.

Ako se obračuna prihod što ga je ostvario 1939. godine u usporedbi s aktualnom vrijednošću dolara, film je zaradio 3.785.107.801 dolara, što ga svrstava u kategoriju najkomercijalnijih u povijesti američke sedme umjetnosti.

Godine 1982. film je, zbog svojega kulturnog značaja uključen u "državni filmski registar SAD-a", a Američki filmski institut uvrstio ga je na popis "100 godina 100 filmova".

Režirao ga je redatelj Victor Fleming. Zanimljivo je da je Gable ulogu dobio tek nakon što ju je odbio Gary Cooper, koji je tada izjavio da će "film biti najveći neuspjeh u povijesti Hollywooda". Prvi Flemingov izbor za Scarlet bila je glumica Paulette Goddard.

Zanimljivo je i to da se za ulogu Scarlett prijavilo čak 1400 glumica, među kojima i Olivia de Havilland, koja je na kraju dobila važnu ulogu Scarlettine sestre Melanie.

Film je počeo snimati George Cukor, no 'odradio' je 17 minuta te potom napustio film smatrajući da scenarij nije dobar.

Hattie McDaniel prva je crna glumica nominirana za Oscara. Na kraju ga je i osvojila u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge, one Scarlettine dadilje Mammy.

Prva verzija filma trajala je više od četiri i pol sata, no kasnije je skraćena za 48 minuta.

