Princeza Margaret bila je sestra kraljice Elizabete i jedna od prvih članica britanske kraljevske obitelji koje su pomicale granice moderne monarhije. Istražili smo više detalja o slavnoj princezi.

Princeza Margaret Rose Windsor, grofica od Snowdona, bila je mlađa sestra britanske kraljice Elizabete II. te zaisgurno jedna od najpopularnijih članica kraljevske obitelji u modernoj povijesti. Margaret je bila poznata po svom buntovnom ponašanju, a punila je naslovnice medija diljem svijeta svojim stilom života. Kraljičina mlađa sestra pomicala je granice monarhije, bila je poznata po raskalašenim tulumima, a serija "Kruna" otkrila je zaboravljene detalje iz njezina života.

Margaret je bila omiljena tema tabloida puno prije princa Harryja, a nije skrivala da obožava piti, pušiti i družiti se s brojnim zvijezdama, glumcima i pjevačima. Njezina osobnost ponovno je u centru pažnje zbog popularne serije u kojoj ju je utjelovila Helena Bonham Carter, a istražili smo neke detalje koji su manje poznati javnosti.

Princeza je rođena 21. kolovoza 1930. godine u dvorcu Glamis u Škotskoj, koji je inače u vlasništvu obitelji njezine majke Elizabete. Kada se rodila bila je četvrta u redu za britansku krunu. Iako su je roditelji htjeli nazvati Ann, odluka je pala na Margaret zbog želje njezina djeda, kralja Georgea V. U mnogočemu je bila među "prvima" u britanskoj kraljevskoj obitelji, pa čak i samim rođenjem. Ona je prva članica britanske kraljevske obitelji rođena u Škotskoj nakon čak 300 godina. Njezino vjenčanje s fotografom Antonyjem Armstrongom-Jonesom 1960. godine bilo je prvo kraljevsko vjenčanje koje se prenosilo na nacionalnoj televiziji, dok se i prva rastala, ako ćemo pričati o modernoj eri Windsora. Grofica od Snowdena nikada nije skrivala da voli luksuzan život, a još od tinejdžerskih dana servirali su joj doručak u krevet i puštali joj glazbu koju voli dok se ne bi razbudila.

Margaret i Elizabeta imale su blizak odnos tijekom čitavog života, no kao djevojčice su se često svađale. Mnogi povjesničari isticali su kako to nije ništa neobično kod curica tako bliske dobi, a unatoč brojnim prepirkama do samoga su kraja ostale najbolje prijateljice. Upravo Margaret bila je kuma kraljici kada je pred oltar stala s princom Philipom 1947. godine, a Elizabeta je sestri poklonila 20-sobni stan u palači Kensington kada se ona udala za Antonyja.

Istina o vezi s kapetanom Paterom Townsendom

Kao sestra britanske kraljice, Margaret je bila pod velikim pritiskom. Navodno je često imala noćne more da će razočarati svoju sestru. Sanjala je da Elizabeta ne odobrava ništa što ona napravi, a u stvarnosti to nije bilo toliko često. Ipak, nesuglasica su imale, a jedna od njih je prikazana i u prvim sezonama "Krune".

Princeza je u ranim dvadesetima započela vezu s kapetanom Peterom Townsendom, muškarcem koji je 16 godina stariji od nje. Peter je u to vrijeme već imao dvoje djece sa svojom suprugom Rosemary Pawle, a prema kraljevskim stnadardima, nije bio dobar za mladu princezu. Margaret je to bila prva romantična veza, a iako se na nju kroz godine referiralo kao na "aferu", nije točno poznato kada je njihova romansa krenula. Townsend se 1952. godine rastao od svoje supruge, a navodno je s kraljičinom sestrom započeo vezu nakon smrti kralja Georgea VI iste godine. Peter je kleknuo pred Margaret 1953. kada je ona imala tek 22 godine. Zbog brojnih tradicija brakova u britanskoj kraljevskoj obitelji, Elizabeta je morala sestru zamoliti da pričeka s brakom još nekoliko godina. Par je to prihvatio i htjeli su pričekati da Margaret navrši 25 godina, no dvije godine nakon princeza je objavila da je odabrala svoju dužnost prema Commonwealthu pored braka sa svojom prvom ljubavi. Godinama kasnije Peter je u autobiografiji napisao da se Margaret mogla udati za njega jedino ako se odrekne svih svojih prava u kraljevskoj obitelji, a u to vrijeme nije bio svjestan što to sve znači.

Townsend je kasnije pred oltar stao s Marie-Luce Jamagne, a Margaret se udala za fotografa Antonyja. Njihovo je vjenčanje putem televizijskog prijenosa gledalo preko 300 milijuna ljudi, a na samoj ceremoniji bilo je 2000 gostiju. Par je na vjenčanje potrošio gotovo 90.000 funti, a njihov brak je završio 1976. godine, kada su u javnost procurili detalji njezine afere s Roddyjem Llewellynom. Brojni kraljevski biografi kasnije su pisali kako je njezin razvod označio veliku prekretnicu u kraljevskoj obitelji jer je nakon toga javnost bolje prihvaćala kraljevske razvode. Iako Margaret nije više nikada stala pred oltar, povezivali su je s brojnim muškarcima.

Princeza Margaret preminula je 9. veljače 2002. u 72. godini života od posljedica moždanog udara.