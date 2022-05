Princeza Charlene pojavila se na jednom sportskom turniru u Monacu, a ovog je puta konačno snimljena sa smiješkom na licu.

Princeza Charlene snimljena je na ragbi turniru Sainte Dévote u Monacu na kojem se pojavila u pratnji supruga, princa Alberta i njihovih sedmogodišnjih blizanaca, princeze Gabriell i princa Jacquesa.

To je jedno od rijetkih pojavljivanja 44-godišnje Charlene u javnosti otkako je prošle godine provela desetak mjeseci u Južnoj Africi, nakon što je dobila ozbiljnu infekciju sinusa zbog čega je bila hospitalizirana i odgodila povratak u Monako na duže vrijeme. Kući se vratila u studenom prošle godije, ali je gotovo odmah otišla u Švicarsku na liječenje kako bi se oporavila od iscrpljenosti, barem je tako tvrdila palača.

Charlene je ovo bio drugi izlazak s članovima obitelji nakon što se vratila u kneževinu i nakon što je bila snimljena sa zabrinutim te pomalo izgubljenim i zamišljenim pogledom. No sada su svi uočili njezino dobro rasploženje pa i smiješak s kojim ju nitko već dugo nije vidio.

I dok je palača to što se princeza povukla iz javnosti objasnila njenim stanjem kroničnog umora, mnogi su pomisli kako je tu zapravo riječ o problemima u braku princa i princeze, no iz palače su to oštro demantirali. Charlene i Albert vjenčali su se 2011. godine, a glasine o njihovom međusobnom neslaganju krenule su već tada.

